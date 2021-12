Il marketing è una disciplina affascinante, che coinvolge diversi aspetti delle vendite. Tra questi, ovviamente, ci sono anche le strategie da mettere in pratica per cercare di attrarre il maggior numero di clienti possibili. In questo modo, infatti, il negozio, il supermercato o qualsiasi punto vendita avrà maggiori incassi. Non c’è nulla di male in tutto ciò. Anche la pubblicità si basa sulla stessa disciplina.

Questa è una tecnica dei supermercati di cui quasi praticamente nessuno si accorge per farci spendere di più

Il marketing è certamente una disciplina complessa e richiede anni e anni di studio. Ma, proprio grazie all’impegno che molti ci mettono, si riescono a creare tecniche che attraggano i clienti il più possibile. E questo vale anche per i supermercati. Infatti, ci sono alcuni piccoli accorgimenti che questi ultimi mettono in atto e che provano a convincere il cliente a comprare il più possibile. E di questo, tra l’altro, avevamo già parlato in passato. Per esempio, avevamo indicato un piccolo trucco già in questo nostro precedente articolo. Oppure, in un altro articolo, avevamo indicato un’altra strategia di marketing molto comune. Oggi continuiamo questa lista per avere un quadro chiaro e ampio della situazione, e mostriamo un’altra tattica davvero valida e intelligente.

Facciamo caso all’ingresso e osserviamo bene gli oggetti che possiamo trovare in quest’area

Appena entriamo nel supermercato, vediamo disposti diversi prodotti che effettivamente attirano in modo importante la nostra attenzione. Tra questi, appena mettiamo piede nel negozio, sarà facile notare alcuni oggetti che non sono poi così indispensabili. E possiamo annoverare le piante. Per quanto siano belle ed eleganti, infatti, non sempre ne abbiamo bisogno. Forse perché non abbiamo abbastanza spazio in casa. O forse perché semplicemente ne abbiamo già a sufficienza e non ce ne servono di nuove. Eppure, per quanto possa sembrare assurdo, ogni volta che le vediamo, con i loro colori sgargianti e fantastici, ne siamo attratti. Inoltre, con il carrello ancora vuoto perché non abbiamo avuto modo di riempirlo ancora, sentiremo crescere ancora di più il desiderio di comprare qualcosa.

L’impatto visivo, infatti, ci farà venire voglia di spendere quei pochi soldi, al momento probabilmente inutili, per quel prodotto. Perciò, ora lo sappiamo. Questa è una tecnica dei supermercati di cui quasi praticamente nessuno si accorge per farci spendere di più. Ora che conosciamo questa tattica, sicuramente potremo porre più attenzione non appena entreremo nel supermercato. E, soprattutto, potremo capire se davvero abbiamo bisogno di quella piantina scontata che, nonostante sia bellissima, forse non ci serve come crediamo in quel momento.

