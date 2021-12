Quando essere compratori sul titolo OVS che nell’ultimo anno ha guadagnato circa il 150%?

Incominciamo col dire che nell’ultimo report pubblicato sul titolo, indicavamo in area 2,8 euro la massima estensione rialzista della proiezione in corsa. Dopo una chiusura superiore a questo livello, quella successiva ha sancito l’immediata battuta di arreso. È, quindi, scattata una proiezione ribassista che al momento ha visto anche la rottura dell’importante supporto in area 2,72 euro (I obiettivo di prezzo). Ci sono, quindi, tutti i presupposti per una continuazione del ribasso almeno fino al II obiettivo di prezzo in area 2,31 euro. La massima estensione del ribasso in corso, poi, si trova in area 1,892 euro (III obiettivo di prezzo)

I rialzisti prenderebbero immediatamente il sopravvento nel caso di una chiusura settimanale superiore a 2,72 euro

I risultati dei primi 9 mesi del 2021 e la valutazione di OVS

I dati relativi ai primi tre trimestri del 2021 hanno messo in mostra un titolo che ha recuperato il gap dovuto alla pandemia. Infatti, le vendite pari a 978 milioni di euro sono un risultato quasi in linea con i 991 milioni di euro registrati nell’analogo periodo del 2019. Questo risultato è stato trainato anche dall’e-commerce, le cui vendite sono aumentate del 33% rispetto al periodo gennaio-settembre 2020.

Infine è interessante osservare come a novembre la società ha provveduto a rimborsare con oltre un anno di anticipo la linea bullet di 250 milioni di euro, utilizzando i proventi derivanti dall’emissione di un Sustainability-Linked Bond da 160 milioni e all’uso di risorse nelle disponibilità del gruppo per 90 milioni.

La valutazione basata sui multipli degli utili evidenza ancora una forte sottovalutazione di OVS rispetto alla media dei suoi competitors. Questa forte sottovalutazione è confermata anche dal Price to Book ratio che esprime una sottovalutazione di almeno il 100% rispetto alla media del settore di riferimento.

Per gli analisti che coprono il titolo il consenso medio è comprare con un prezzo obiettivo che esprime una sottovalutazione del 20% rispetto ai prezzi attuali.

Quando essere compratori sul titolo OVS che nell’ultimo anno ha guadagnato circa il 150%? Le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo OVS (MILOVS) ha chiuso la seduta del 27 dicembre a quota 2,606 euro in rialzo del 2,20% rispetto alla seduta precedente.

Time frame settimanale

