La psicologia è presente in tantissimi campi della vita quotidiana. Ogni giorno, infatti, ci ritroviamo a fare i conti con questa scienza, sia a livello personale che professionale. Ma, soprattutto, dobbiamo interfacciarci con essa anche quando non ce lo aspetteremmo mai. Per esempio, mai penseremmo di trovarci a fare i conti con la psicologia quando andiamo al supermercato, eppure è proprio così. Anche in questo luogo, dobbiamo tenere gli occhi aperti perché ci sono delle strategie psicologiche che ci influenzano.

Perciò, sveliamo finalmente il trucco che i supermercati usano per farci spendere di più e farci comprare più prodotti senza accorgercene.

Cosa succede quando entriamo in un supermercato e perché siamo tentati a spendere di più di quanto vorremmo

Quando ci addentriamo nei meandri di un supermercato per fare la spesa, non ci rendiamo conto di essere di fronte a diverse strategie di marketing. In questo, ovviamente, non c’è nulla di male, soprattutto perché il marketing è una scienza provata e viene usata in tanti campi della vita. E una di queste è proprio quella di cui stiamo parlando oggi.

Perciò, sveliamo finalmente il trucco che i supermercati usano per farci spendere di più e farci comprare più prodotti senza accorgercene.

Ecco il trucco di cui stiamo parlando che senza farcene rendere conto ci fa spendere cifre più alte del nostro progetto iniziale

Se visualizziamo per un attimo l’immagine di un supermercato nella nostra testa, ci renderemo facilmente conto che si tratta di un luogo brillante. E ciò che splende di più è, senza alcuna ombra di dubbio, il pavimento. Quest’ultimo, infatti, è molto lucido, e in alcuni casi potrebbe sembrare scivoloso. Questo porta i clienti ad aver paura di cadere e quindi a rallentare il passo. In questo modo, sarà più facile mostrare agli acquirenti tutti i prodotti esposti nel supermercato, inducendoli a comprare.

Approfondimento

I supermercati riescono a farci spendere cifre esorbitanti con questo trucco di cui non ci accorgiamo