C’è una regola che proprio tutti conoscono riguardo a quale vino mettere in tavola: con il pesce si serve il vino bianco, mentre con la carne si serve il vino rosso. Ma è veramente così? In realtà esistono alcune eccezioni a questa regola. In particolare, c’è un rosso che tutti conosciamo che secondo gli esperti si accompagna benissimo anche con il pesce. Vediamo di quale rosso stiamo parlando e come gustarlo al meglio.

Da dove viene la regola che abbina il pesce con il vino bianco

Ma perché bisogna mettere in tavola un vino bianco quando serviamo il pesce? Non è una regola arbitraria, ma ha invece una solida ragione alle spalle. Il motivo è che i vini bianchi tendono ad essere più poveri di tannino rispetto a quelli rossi. Il tannino è un composto chimico che dà al vino un sapore astringente e amarognolo.

Il tannino ha una caratteristica importante: quella di interagire con i grassi presenti nel cibo. Ora, il pesce, rispetto alla carne, tende ad essere più povero di grassi. È per questo che il vino rosso non è consigliato con il pesce, ma si sposa invece benissimo con la carne, e ci aiuta a “pulirci la bocca” tra un boccone di bistecca e l’altro. Meglio quindi abbinare un vino povero di tannino, cioè quello bianco, con il pesce. Un vino ricco di tannino, cioè il vino rosso, si sposa invece meglio con un cibo ricco di grassi, come la carne.

Ma come tutte le regole, anche questa ha delle eccezioni.

Con il pesce va servito il vino bianco ma secondo gli esperti anche questo rosso molto diffuso lo accompagna benissimo

La regola del vino bianco con il pesce e il vino rosso con la carne ha delle eccezioni. I vini rossi poveri di tannino, infatti, si possono abbinare al pesce, perché si comportano in maniera simile al vino bianco. E tra questi c’è anche un vino che molti di noi hanno in cantina. Si tratta del Pinot Noir. Il Pinot Noir è un vino che potremmo definire più delicato, e grazie al suo basso contenuto di tannino, si sposa bene anche con il pesce. Con il pesce va servito il vino bianco, ma secondo gli esperti anche questo rosso molto diffuso lo accompagna benissimo.

Se vogliamo sperimentare ulteriormente, possiamo provare anche alcune tipologie di Lambrusco che contengono meno tannino della media. Facciamoci in questo caso consigliare nella scelta da un esperto di vini.

A proposito di vino rosso, ecco una ricetta semplice e buonissima che farà leccare i baffi a tutti: cipollotti caramellati al vino rosso per un contorno insolito e sfizioso.