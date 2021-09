Ogni giorno ci imbattiamo in alcune strategie di marketing. A volte sicuramente ne siamo consapevoli. Altre, invece, non ci facciamo caso. Il marketing è una disciplina ormai famosissima e viene messa in atto da qualsiasi punto vendita. Sia chiaro che non è un inganno o una truffa, ma semplicemente un modo per attirare il consumatore. E non c’è nulla di male in questo. Ma di sicuro, per un cliente, sarà utile conoscere il più alto numero di strategie possibili per sapere quando e come spendere. E in questo caso vogliamo concentrarci su uno dei punti vendita più famosi e frequentati da ognuno di noi.

Un trucco geniale usato dai supermercati per indurci a spendere di più senza farcene rendere conto

Quando entriamo in un supermercato, solitamente lo facciamo per rifornirci di alimenti e di beni di prima necessità che mancano in casa. Ma, ogni volta che entriamo in questo punto vendita, dovremmo essere consapevoli che ci sono tantissime strategie di marketing che ci circondano. Una la avevamo già evidenziata in “Sveliamo finalmente il trucco che i supermercati usano per farci spendere di più e farci comprare più prodotti senza accorgercene”. E ancora, un’altra la possiamo ritrovare nel nostro precedente articolo “I supermercati riescono a farci spendere cifre esorbitanti con questo trucco di cui non ci accorgiamo”. E oggi vogliamo indicarne un’altra.

Ecco qual è uno dei segreti che i punti vendita utilizzano per far aumentare le vendite puntando sul consumatore

Molte volte, quando entriamo in un supermercato, troviamo alcuni punti in cui ci sono dei campioni gratuiti. Infatti, spesso, alcuni lavoratori ci offrono dei piccoli campioni da provare per sponsorizzare e fare pubblicità al prodotto. Questo, a qualsiasi consumatore, potrebbe apparire a una prima impressione come una perdita per il negoziante. Infatti, regalare parte del prodotto senza la sicurezza che sarà venduto è un rischio. Le cose, però, non stanno proprio così. Infatti, in questo modo, a livello psicologico, siamo più invogliati a comprare ciò che ci stanno offrendo per un discorso di fiducia che si innesca. E quindi, nonostante quel prodotto non ci serva, decidiamo di metterlo nel nostro carrello.

Dunque, abbiamo appena spiegato un trucco geniale usato dai supermercati per indurci a spendere di più senza farcene rendere conto. Da oggi, conoscendo questa specifica strategia, sapremo quando questo segreto viene messo in atto. E, sicuramente, se decideremo di comprare il prodotto che ci stanno offrendo, lo faremo di certo in modo più consapevole.

