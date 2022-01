C’è davvero molto da sbirciare, per questa settimana, nel futuro di alcuni segni zodiacali. Amore, relazioni con amici e paranti e lavoro, sembra esserci una congiunzione astrale importante e favorevole nello zodiaco dei segni di terra. Ed infatti, questa è una settimana davvero con tanta fortuna per questi tre segni zodiacali, Toro, Vergine e Capricorno. Dunque una bella rivincita per i segni di terra visto che il 2022 sembra essere l’anno dei segni d’acqua. Giove, infatti, è il pianta più grande del sistema solare, con più di due volte la massa di tutti gli altri pianeti. In astrologia è associato per questo all’abbondanza e all’espansione e quest’anno si troverà per molti mesi nel segno dei pesci portando la sua buona sorte su tutti i segni d’acqua.

Sembra però che proprio in questa ultima settimana di gennaio tanti pianeti abbiano traslocato nella costellazione del Capricorno. Venere è ormai da tempo in Capricorno, Mercurio, che si era momentaneamente spostato, vi è tornato, e Marte è appena arrivato in questa costellazione. Il Sole, invece, è consecutivo in Acquario. Di questa congiunzione astrale, e dalla fortuna che porta con se, beneficiano tutti i segni di terra.

Quanto al capricorno, soprattutto in amore sembra essere il momento astrale perfetto per superare quelle incertezze che possono fare traccheggiare questo segno. Con i pianeti concentrati, infatti, è il momento di fare scelte molto decise. Con Venere nel segno, il Capricorno ha tutto il sostegno astrale di cui ha bisogno. Lo stesso si può dire per il lavoro, è il momento dell’iniziativa e delle scelte coraggiose, i chiarimenti ripagheranno.

A chi sorride la fortuna

Per la Vergine abbiamo l’influsso, anche qui, di Venere dunque un momento di grande fortuna in amore. Come per il Capricorno, allora, è il momento delle scelte importanti sostenute dalla fortuna astrale. Nel lavoro è un periodo denso e pieno di impegni, necessaria la programmazione ma anche il tempo per rifiatare.

Ecco il Toro. Anche qui importante sostegno di Venere. Il pianeta con il nome della dea della passione, facilita le relazioni amorose, quindi fortuna dalla parte di chi cerca l’amore e da quella di chi vuole trovare nuovi stimoli in una storia lunga. Per quanto riguarda il lavoro sono necessarie prese di campo importanti, e questa settimana sembra il momento astrale più adatto. La fortuna sostiene il Toro nei grandi cambiamenti.