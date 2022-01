Questa settimana conclusiva del mese di gennaio riserva diverse novità secondo quanto ci dicono gli astrologi. Un cielo con una luna in Bilancia e un Saturno opposto al Leone riserveranno diverse sorprese ai segni zodiacali. Per prima cosa, questo lunedì potrebbe esserci una svolta su alcuni progetti di ambito lavorativo. Mentre alcuni segni faranno fatica a tenere il passo, altri, come i Pesci, si lanceranno in imprese ardite, spinti dalla propria creatività.

Arriverà la rivincita dello Scorpione, ma ora la fortuna bacia altri segni come i Pesci che vivranno momenti d’oro

A creare qualche problema allo Scorpione è l’opposizione di Urano. Questo pianeta è foriero di nuovi progetti, idee imprenditoriali, cambiamenti e rivoluzioni. Urano può portare molti Scorpione a fare un piccolo bilancio delle situazioni lavorative attuali e vedere per cosa realmente è il caso di battersi. Se ci sono idee poco convincenti, Urano potrebbe spingere i nati sotto il segno dello Scorpione a pensare ad un’alternativa più fruttuosa e proficua.

Anche il Cancro dovrà fare i conti con un po’ di affaticamento portato da Marte e Mercurio opposti. Gli astrologi consigliano di non disperdere troppa energia, di non intraprendere grandi lavori per la casa o lunghe trasferte in auto. Insomma meglio tenere un basso profilo questo lunedì.

Altri segni zodiacali invece saranno spinti dalla propria innata creatività ad inventare, progettare, intraprendere nuove sfide. È questo il caso dei Pesci con Venere e Marte che danno una mano a concretizzare nuove idee e progetti creativi.

Ma Venere oggi è in posizione favorevole anche per il segno zodiacale della Vergine che si troverà nella classica situazione in cui sembra filare tutto per il verso giusto. I perfezionisti della Vergine vorrebbero avere sempre tutto sotto controllo e curare i minimi dettagli. Oggi è una giornata in cui molte situazioni si sbloccheranno grazie al fascino che regalerà Venere amica.

In attesa di un febbraio che porterà una piccola rivoluzione astrale per alcuni segni fra cui il Capricorno, trascorriamo questa fine mese mantenendo alta la progettualità.

