Finalmente l’estate è arrivata e molti di noi stanno già pregustando le bellissime giornate al mare che ci attendono. Infatti, durante questa stagione, avremo modo di viaggiare e di trascorrere dei giorni incredibili sulla spiaggia. Il relax e il piacere di sentire la sabbia e l’acqua salata sulla pelle saranno quindi all’ordine del giorno. Nonostante questa forte positività che si sente da tutti questi elementi, però, ci sono alcuni aspetti che preoccupano non poche persone. Tra questi, c’è sicuramente il fatto che non tutti si sentono a proprio agio in costume da bagno.

Ecco come sentirsi bellissimi a mare nonostante il disagio che alcuni potrebbero provare nel mostrare il proprio fisico

Non tutti si sentono esattamente a proprio agio con il fisico che hanno. Questo, ovviamente, è un dato dovuto a tantissimi fattori. In primis dovremmo sempre provare ad accettarci e apprezzarci per come siamo. Soprattutto perché ogni corpo è bello nella sua forma. Ma se questo obiettivo ci sembra ancora lontano e il disagio si fa sentire, ci sono sicuramente alcuni costumi che potrebbero aiutarci a nascondere alcune zone specifiche.

Se il nostro problema sono i fianchi e la pancia, per esempio, allora potremmo optare per un costume adatto a coprire quella zona, ci farà sentire più sicuri. Invece, se è la zona delle braccia a crearci qualche disagio, ci sono altre tendenze che possiamo facilmente sfruttare durante questa estate.

Questa è la scintillante tendenza da spiaggia 2022 che nasconde le braccia flaccide e grosse e ci farà sentire formidabili

Una moda che ormai sta spopolando e che potrebbe aiutarci a nascondere alcuni punti delle braccia che non ci fanno sentire a nostro agio è davvero comune. Si tratta, infatti, del classico pezzo di sopra a fascia. La particolarità della moda di questo anno, però, è che il reggiseno si presenta senza ferretto. Questo, infatti, cambierebbe di gran lunga il modo in cui il nostro fisico appare.

L’assenza del ferretto eviterà al costume di stringere la zona sotto le braccia. Questo, quindi, non farà creare piccoli rotolini e, in particolar modo, non evidenzierà la zona sotto le ascelle che mette molti a disagio. Inoltre, in questo modo, la pelle sarà più distesa e rilassata e sembrerà più compatta. Dunque, ora sappiamo che questa è la scintillante tendenza da spiaggia 2022 su cui potremmo puntare per i primi giorni di mare.

