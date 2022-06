Non ci sentiremo più a disagio in spiaggia per pancetta e fianchi grazie a questa tendenza pazzesca che fa faville

Sappiamo bene quanto l’estate porti un’ondata di positività ed energia a molti di noi. Durante questo periodo dell’anno, infatti, le belle giornate non possono che mettere di buon umore. Per non parlare poi delle vacanze alle porte, che ci permettono finalmente di staccare la spina e rilassarci per un po’. C’è anche da dire, però, che questa stagione non porta solo buone notizie.

Ci sono, infatti, dei lati negativi per alcuni di noi che si fanno sentire durante questo periodo. E uno di questi riguarda il disagio legato al fisico, soprattutto quando si va in spiaggia. Infatti, non per tutti il mare è solo sinonimo di piacere e tranquillità. Per altri, alle volte, può essere anche motivo di imbarazzo che spesso non si sa come evitare.

Andare in spiaggia non deve per forza essere motivo di disagio e per evitarlo dovremmo scegliere un bikini adatto a noi

Partiamo da un presupposto unico e inevitabile che dovrebbe sempre essere chiaro. Ossia, che ogni fisico è bello a modo suo e che non dovremmo mai vergognarci del nostro corpo. Ovviamente, stiamo parlando di un dogma che spesso è difficile da mettere in pratica. E forse la situazione non cambierà dall’oggi al domani. E, mentre lavoriamo su questo, potremmo provare a sentirci più tranquilli, soprattutto in situazioni in cui il fisico viene esposto, grazie agli abiti che indossiamo. In spiaggia, per esempio, potremmo indossare dei costumi che ci potrebbero aiutare a coprire alcune zone che ci mettono a disagio. Per esempio, se il nostro problema è legato alle braccia, potremmo rivolgerci a un costume intero a maniche a ¾.

In questo modo, eviteremmo di esporre le braccia in spiaggia e al tempo stesso potremo goderci il mare. Se invece siamo a disagio per pancetta e fianchi, dovremmo optare per il costume intero nero cut-out sui fianchi. Questo modello, infatti, oltre a snellire la figura, nasconde proprio le aree interessate.

Non ci sentiremo più a disagio in spiaggia per pancetta e fianchi grazie a questa tendenza pazzesca che fa faville

Il costume di cui parliamo presenta delle particolarità che lo rendono perfetto per le persone che non sono a proprio agio con pancetta e fianchi. Infatti, il fatto che sia un costume intero, in primis, ci aiuterà a nascondere quella pancia che non ci fa stare tranquilli. Ma c’è anche la particolarità del cut-out che crea un’illusione ottica davvero evidente.

In questo caso, ci riferiamo a due buchi ovali, proprio sui fianchi, che arrivano sin dietro la schiena. Questo comporta un’illusione in cui il fianco viene notevolmente ridotto alla vista, allungando la figura e snellendola. Inoltre, questo modello presenterebbe anche una scollatura importante, che distoglierebbe l’attenzione dalla zona addominale e in questo modo, non ci sentiremo più a disagio in spiaggia.

