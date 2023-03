Questa è la migliore friggitrice ad aria premiata da un’indagine: soli 100 € e ne avrai una per fare le patatine e molto altro!

La friggitrice ad aria è un elettrodomestico che sempre più persone stanno acquistando. Permette di cucinare piatti deliziosi e in pochissimo tempo. Vuoi delle patatine super croccanti ma allo stesso tempo evitare una vera e propria frittura? O fare degli snack salutari con le verdure che hai in casa? Puoi farlo proprio grazie alla friggitrice ad aria! Se hai intenzione di comprarne una, probabilmente ti starai chiedendo quale sia la più conveniente sul mercato. Diamo una risposta a questa domanda.

Serve davvero spendere tanto per comprare una friggitrice ad aria? La risposta è non sempre. Certo, a volte conviene investire un po’ più di soldi, specialmente se si vuole che duri a lungo. In altre occasioni potrebbe essere invece utile trovare un compromesso tra qualità e prezzo. Specialmente quando puoi risparmiare davvero tanto e comprare comunque una friggitrice di buona qualità.

Secondo un’indagine condotta da Altroconsumo, spendendo soli 100 € potrai infatti comprare la più conveniente sul mercato per rapporto qualità/prezzo. Scopriamo di quale si tratta.

Philips HD9200/90 3000 Series Airfryer Essential: questa è la migliore friggitrice ad aria secondo Altroconsumo

Con un punteggio qualitativo di 68/100 e un prezzo di circa 100 €, questa friggitrice ad aria si è aggiudicata il podio di più conveniente tra quelle analizzate da Altroconsumo. Ha una potenza massima di 1.400 W e può contenere un massimo di 767 patatine fritte.

Sua lieve pecca sembra però essere il consumo energetico. Infatti ha ottenuto 3 stelle di valutazione su 5 in questo campo. Tempi di cottura, sicurezza, facilità d’uso e affidabilità di marca hanno invece ottenuto punteggi maggiori. Insomma, questa è la migliore friggitrice ad aria per il rapporto qualità/prezzo. Scopriamo ora quali sono quelle migliori dal punto di vista qualitativo, sebbene più costose.

Il resto del podio

Philips HD9651/90 Premium Airfryer XXL ha ottenuto un punteggio di 73/100 ed è risultata essere la migliore friggitrice ad aria dal punto di vista qualitativo. Il suo costo è però di circa 300 €.

Pochi punti in meno (70/100) ha invece ottenuto il modello Philips HD9260/90 Essential Airfryer XL che ha però un costo minore e cioè 220 € circa. Attenzione, però, perché potrebbe consumare molto. Alla voce consumo energetico, infatti, ha ottenuto sole 2 stelle su 5.

Insomma, come hai visto non devi per forza spendere troppi soldi se vuoi acquistare una friggitrice ad aria. Una volta che ne avrai comprata una, potrai usarla in tantissimi modi diversi e ti tornerà davvero utile. Ricorda però di non usarla per cuocere alcuni cibi, che potrebbero crearle gravi problemi. Molto importante anche prestarle un’adeguata manutenzione, in modo tale da assicurarle una lunga vita e dover evitare di ricomprarla spendendo più soldi.

