I mercati ora potrebbero ripartire con forza al rialzo: domani è decisivo

Proprio ieri si scriveva che Powell e la Lagarde di tanto in tanto, in questo bull market che è solo all’inizio secondo i nostri calcoli statistici, vengono presi a pretesto per far scaricare gli oscillatori di breve. A ogni ritracciamento “i capitani di sventura” iniziano a preventivare nuovi minimi. Non sappiamo quali siano le ragioni che i mercati debbano segnare nuovi minimi in questo contesto economico. Forse perchè i tassi sono al rialzo? La storia dice che fino a quando i tassi saranno al rialzo, i mercati azionari continueranno a salire! Guai invece, quando ci sarà il primo taglio. I mercati ora potrebbero ripartire con forza al rialzo, questo dicono i grafici di questa sera validati dai nostri oscillatori.

Atterraggio morbido dell’economia

Da qualcuno si continua a guardare la curva di rendimenti. Non è una cattiva idea, infatti spesso quando la 2 e 10 anni hanno incrociato con la breve termine sopra quella di lungo, presto si è verificata una recessione. C’è però un fatto che molti dimenticano: le medie sono medie e come possono incrociarsi, così possono anche generare un falso segnale. Noi preferiamo guardare con attenzione il bilanciamento fra l’attuale ciclo economico e i tassi di interesse. La crescita al momento non dovrebbe “subire drastici ridimensionamenti”, e quindi presto le medie potrebbero “riaggiustarsi” o forse appiattarsi per “un atterraggio morbido”. E poi, le Banche centrali sanno come “lavorare con la curva dei rendimenti e mantenere il polso ben saldo della situazione”. Tutti coloro che oggi parlano di recessione, forse ne sapranno più delle Banche centrali.

Procediamo per gradi.

Alle ore 20:12 della seduta di contrattazione del giorno 8 marzo abbiamo letto i seguenti prezzi:

Dax Future

15.633

Eurostoxx Future

4.284

Ftse Mib Future

27.890

S&P500

3.977,79.

Domani scadrà un setup mensile. Vediamo se sarà o meno di ripartenza al rialzo. Riteniamo che ci siano buone probabilità.

I mercati ora potrebbero ripartire con forza al rialzo: domani è decisivo

La situazione grafica è sempre identica a quella di ieri.

Nuovi ribassi con chiusure di sedute inferiori a:

Dax Future

15.364

Eurostoxx Future

4.255

Ftse Mib Future

27.545

S&P500

3.935.

Se si ripartirà al rialzo, questi sono i livelli che potrebbero essere raggiunti entro il 20 di questo mese:

Dax Future

16.200

Eurostoxx Future

4.450

Ftse Mib Future

28.500

S&P500

4.150/4.220.

