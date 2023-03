Casa splendente in pochi minuti con il trucco che spopola per fare finalmente pulizia

Come rendere splendente una casa in pochi minuti - proiezionidiborsa.it

L’ordine è molto più che un metodo. È l’applicazione di una filosofia. Lo spiega bene anche Yokoi Kenji, uno scrittore e divulgatore che spiega i segreti per il successo: organizzazione, pulizia e puntualità. Ecco come applicarli in casa nostra e rivoluzionare in piccolo la nostra vita.

Avete mai fatto caso alle conseguenze positive che un ambiente ordinato e pulito ha sulle nostre emozioni? Sembrerà un aspetto secondario, ma l’armonia del luogo in cui ci troviamo aumenta la nostra serenità. E quale luogo migliore per iniziare, se non casa nostra? Il metodo delle 3 scatole può risultare efficace nel cambiare sensibilmente la bellezza dei luoghi in cui viviamo. Casa splendente in pochi minuti con il trucco che spopola per le pulizie di primavera.

5 minuti al giorno, nulla di più

Il metodo delle 3 scatole fa parte delle strategie di decluttering, ovvero di pulizia dal superfluo della nostra vita. Casa nostra è piena di oggetti sostanzialmente inutili. Questo metodo ci aiuta con soli 5 minuti al giorno di liberarci del superfluo. Ciò che ci serve è di applicare i criteri di Yokoi Kenji per questo breve lasso di tempo e con costanza. Ci sorprenderemo dei risultati.

Dirigiamoci in una stanza di casa che riteniamo disordinata per la presenza di oggetti fuori posto, superflui, vecchi o poco in ordine. Portiamo con noi 3 scatoloni, di quelli utilizzati per fare i traslochi e con il fondo rafforzato con il nastro adesivo. Secondo questa teoria di decluttering qualsiasi oggetto in casa può essere diviso in 3 categorie, che corrispondono a ciascun scatolone. Un oggetto può essere semplicemente inutile o superfluo. Come saperlo? Basta chiedersi se nel corso dell’ultimo anno ci è servito qualche volta. Ci sorprenderemo di quanti vestiti o oggetti possano rientrare in questa categoria. Possiamo tranquillamente riporli nella prima scatola (avremo poi modo di dividerli tra i rifiuti dell’indifferenziata.

La seconda scatola è destinata agli oggetti che possono essere d’aiuto a qualcun altro. Evitiamo di considerarvi i prodotti in pessimo stato, poiché a nessuno potrebbero interessare. I prodotti in buono stato potenzialmente utili possono essere portati ad associazioni di carità oppure a mercatini locali. Potremmo trovare qualche disco o libro anche comune che per noi non significa tanto ma che i collezionisti sono pronti a pagare oro.

Infine possiamo occuparci degli oggetti dotati di una concreta utilità per noi, un nostro caro o per la bellezza della casa. Questi oggetti saranno destinati all’ultimo scatolone se semplicemente si troveranno fuori posto.

È possibile che alcuni oggetti non rientrino in alcuna categoria, poiché ad esempio rappresentano elementi a cui in qualche modo siamo affezionati molto. Nessun problema, possiamo riporli in un porta gioie. Purché la loro presenta non rimanga eccessiva nel nostro ambiente. Questo consiglio vale anche a livello mentale. È bene essere grati al passato senza che questo condizioni il futuro. In pochi giorni, applicando i principi di ordine, puntualità e precisione noteremo grandi cambiamenti.

Prendere una buona abitudine è molto più difficile del previsto per molti. Non ci dobbiamo abbattere se non ci riusciamo, ma potremmo seguire gli appositi trucchi per migliorare consigliati dagli esperti.