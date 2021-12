Dormire non è un’azione così facile per tutti, come potrebbe sembrare. Ci sono diverse persone, infatti, che fanno fatica a prendere sonno e che quindi non si riposano come dovrebbero. Per risolvere la situazione dovremmo, come prima cosa, parlare con il nostro medico di fiducia. E soprattutto dovremmo guardare con attenzione alla nostra alimentazione. Infatti, forse non tutti lo sanno, ma ci sono dei cibi che si potrebbero rivelare dei grandi alleati del riposo.

Questa è la deliziosa ricetta per cena amica del sonno ristoratore che ci farà dormire su dieci cuscini

Il piatto di cui parleremo oggi si fonda su tre elementi essenziali: uova, radicchio rosso e cipolla. Le uova bollite, infatti, sembra siano nella lista di quegli alimenti che conciliano il sonno e che potrebbero aiutarci a riposare senza troppa fatica. Nell’elenco poi, ovviamente, ritroviamo anche il radicchio rosso, re, assieme alle uova, del piatto che stiamo per presentare. Infine, anche il terzo elemento di questa ricetta è un ottimo amico del riposo. Stiamo chiaramente parlando della cipolla. E delle sue proprietà benefiche per il sonno ne avevamo proprio parlato in questo nostro precedente articolo. Questi tre ingredienti, uniti assieme, potrebbero aiutare coloro che spesso fanno fatica ad addormentarsi e che potrebbero soffrirne.

I passaggi necessari per preparare questo delizioso piatto che oltre a far felice il palato aiuterà anche il nostro riposo

Realizzare questa ricetta sarà davvero semplicissimo. Per prima cosa, dovremo procurarci:

2 uova;

2 foglie di radicchio rosso;

1 cipolla;

aceto balsamico;

olio extravergine di oliva.

Concentriamoci, in primis, sulle uova e facciamole bollire in un pentolino a fuoco lento. Dopo circa una decina di minuti, dovrebbero essere lessate a dovere. Nel frattempo, quindi, possiamo dedicarci alla cipolla. Tagliamola in piccole fettine e lasciamola cuocere. E ora possiamo pensare al nostro radicchio. Tutto ciò che dovremo fare sarà pulirne le foglie con cura, assicurandoci che siano perfette per il piatto. Quando i tre ingredienti saranno pronti, dovremo passare all’impiattamento. Mettiamo su ogni piatto la foglia di radicchio, su cui spargeremo un cucchiaino di olio e un pizzico di sale. Su ogni foglia, poi, dovremo posare delicatamente un uovo e, al di sopra di esso, la nostra cipolla cotta. E adesso, dovremo semplicemente cospargere il tutto con del gustoso aceto balsamico.

Dunque, ora lo sappiamo. Questa è la deliziosa ricetta per cena amica del sonno ristoratore che ci farà dormire su dieci cuscini. Prima di provarla, però, contattiamo il nostro medico di base. Infatti, non è detto che tutti i corpi reagiscano sempre allo stesso modo. Quindi, parlarne con un esperto potrà sicuramente rivelarsi utile e producente. E noi avremo dalla nostra la certezza di star davvero facendo la cosa giusta per il nostro riposo.

