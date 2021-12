La stagione in corso ci permette di portare sulle nostre tavole cibi e alimenti ricchi di nutrienti e vitamine. La verdura, la frutta, i legumi e il pesce sono alimenti che includiamo nel nostro menù giornaliero, nutrienti e pieni di minerali e vitamine. Ovviamente, tra i fornelli ci permettono di creare e ricreare un mix di ricette gustose, colorate e deliziose. Soprattutto gli agrumi, che in questo periodo portiamo in tavola, ci aiuterebbero a difendere il nostro sistema immunitario, grazie alla vitamina C. E quindi, arancia, mandarino, pompelmo e ovviamente il limone, grazie al contributo della vitamina C sarebbero gli amici ideali del nostro sistema immunitario.

Senza colesterolo ma ricco di vitamine del gruppo B, questo delizioso frutto esotico aiuterebbe a proteggere il colon

Tra dicembre e gennaio, durante il periodo delle feste natalizie soprattutto, portiamo sulle nostre tavole frutti nuovi, colorati e gustosi. Spesso provenienti da zone remote del Mondo. Ovviamente, si parla dei frutti esotici: mango, papaya, frutto della passione, un carico di sfumature e nuovi colori a tavola. Un frutto esotico, poco conosciuto ma che sta lentamente conquistando spazio nei supermercati e nelle botteghe di frutta al dettaglio, è la feijoa. Meno noto rispetto ai frutti esotici più comuni, rappresenterebbe una miniera di sapori, profumi e proprietà benefiche per il nostro organismo. La feijoa ha la forma simile a un mandarino allungato, di colore verde scuro, ed è caratterizzata da una buccia liscia al tatto. Al gusto rivela tante sorprese, poiché ricorda l’ananas con sentori simili alla fragola. Dunque, un sapore caldo, estivo da poter gustare durante le fredde giornate invernali.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Aloe Vera Slim - L’integratore naturale che fa sgonfiare la pancia e riattiva il metabolismo CLICCA QUI

Dolce polpa

La feijoa è un frutto che va gustato come se fosse un kiwi. In tal senso, dovremmo dividere il frutto a metà e scavare la sua dolce polpa con l’aiuto di un cucchiaino. Per quanto riguarda i possibili benefici, la feijoa sarebbe un frutto ricco di proprietà interessanti. Difatti, sarebbe apprezzato soprattutto per l’assenza di colesterolo e per il ridotto apporto calorico. Inoltre, conterrebbe una buona fonte di fibre che aiuterebbero a proteggere il colon. Ovviamente, la feijoa sarebbe anche ricca di tante vitamine. La vitamina C aiuterebbe a rafforzare le difese immunitarie combattendo i radicali liberi, mentre le vitamine del gruppo B, favorirebbero il corretto funzionamento del metabolismo.

Curioso, colorato e senza colesterolo ma ricco di vitamine del gruppo B, questo delizioso frutto esotico aiuterebbe a proteggere il colon.

Lettura consigliata

A Capodanno nuovamente in forma con colesterolo in discesa e colon in salute grazie a questo cibo