Durante le feste facciamo sempre qualche concessione in più quando si tratta della dieta. Nello stesso tempo, non è un periodo in cui ci dedichiamo particolarmente all’attività sportiva. Di conseguenza, sarebbe assolutamente normale aspettarsi un aumento di peso e di girovita. Pare però che ad aumentare sia anche il nostro livello di colesterolo. Secondo un’analisi condotta dall’Università di Copenaghen, dopo la pausa natalizia il colesterolo sarebbe del 20% più alto rispetto all’estate. Questo perché, durante l’inverno, siamo più portati a consumare cibi grassi e sostanziosi. Quindi, un aumento non dovrebbe sorprenderci troppo, anche se i numeri sono probabilmente più elevati di quello che ci saremmo aspettati.

Sicuramente, durante le feste dovremmo cercare di limitarci per quanto possibile, ma possiamo anche giocare d’anticipo. Ecco cosa mangiare per prevenire l’aumento del colesterolo del 20% dopo le feste di Natale.

Un problema diffuso

Negli ultimi 10 anni nel nostro Paese i casi di ipercolesterolemia sono aumentati vertiginosamente secondo l’ISS-ANMCO. Si parla di ipercolesterolemia quando il livello di colesterolo nel sangue supera i 200 mg/dl. Questa contribuisce al restringimento dei vasi sanguigni ed è spesso associata a malattie cardiovascolari come ictus e infarto.

Per controllare i livelli di colesterolo nel sangue la dieta gioca un ruolo essenziale, così come l’attività fisica e lo stile di vita.

In vista dei bagordi natalizi, quali sono i cibi che dovremmo consumare di più soprattutto in questo periodo? Vediamo i consigli della Fondazione Veronesi.

In linea di principio, con la dieta mediterranea dovremmo riuscire a tenere sotto controllo i livelli di colesterolo. Ciò vuol dire consumare soprattutto verdura, cereali e legumi. Ad esempio, possiamo contrastare non solo il colesterolo, ma anche osteoporosi e iperglicemia con questo gustoso ortaggio poco conosciuto. Sono questi gli amici del cuore, ricchi di fibre e poveri di calorie.

Per questo, dovremmo mangiare legumi da due a quattro volte la settimana e ogni giorno dovremmo consumare fra le due e le tre porzioni sia di frutta che di verdura. In particolare, la frutta contiene anche vitamine e antiossidanti che potrebbero ridurre il rischio cardiovascolare globale. Il ruolo importante di verdura, cereali e legumi è dato soprattutto dal loro apporto di fibre vegetali, dal momento che potrebbero aiutare a ridurre l’assorbimento di grassi da parte dell’intestino. Questo è un bene, dal momento che sarebbero proprio i grassi a contribuire all’aumento eli colesterolo.

Per questo, soprattutto prima delle feste, dovremmo preferire pane, riso e pasta integrali insieme a orzo, farro e avena. Evitiamo invece di consumare grandi quantità di cibi grassi come insaccati, formaggi e uova. Per quanto riguarda i latticini potremmo optare per le alternative povere di grassi.

Anche la carne dovrebbe essere la più magra possibile. Scegliamo quindi carni bianche rimuovendo pelle e parti di grasso. Preferiamo il pesce invece, soprattutto quello azzurro, che potremmo consumare anche 3 volte alla settimana.

Attenzione però all’errore che tutti facciamo a tavola e che fa schizzare il nostro colesterolo.

Stile di vita prima delle feste

Considerato che durante le feste vini e spumanti scorrono a fiumi, soprattutto in questo periodo (ma non solo), limitiamo il consumo di bevande alcoliche. Allo stesso modo, anche il più possibile i cibi che contengono zuccheri semplici, proprio come i dolci tipici del Natale. Evitiamo anche di fumare, dal momento che il fumo abbasserebbe i livelli di colesterolo buono e potrebbe danneggia le arterie.

Infine, cerchiamo di inserire sempre più dei momenti durante la giornata per muoverci. In particolare, dedichiamoci ad attività aerobiche, come nuoto, calcio, pallavolo, ciclismo, corsa e camminata.

