Banca Finnat è un titolo bancario interessante soprattutto per il rendimento del suo dividendo. Tuttavia, alla luce dei dati relativi al terzo trimestre del 2021 la domanda è se riuscirà a mantenere un rendimento del 5% circa con un pay-out di circa il 90%.

Rispetto al terzo trimestre del 2020, infatti, sono diminuiti sia i ricavi che gli utili. Inoltre, anche i margini di profitto sono diminuiti. Se poi si guarda ai primi 9 mesi nella loro totalità si scopre che non ci sono stati grossi miglioramenti rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Ad esempio, i ricavi sono stati 4,3 milioni di euro, in lieve aumento rispetto ai 4,2 milioni di euro registrati nei primi tre trimestri dello scorso anno. In diminuzione il margine di intermediazione che è sceso dai 48,7 milioni di euro del 2020 a 48,5 milioni di euro del 2021. Viceversa, il risultato della gestione finanziaria è salito da 46,4 milioni di euro a 48,2 milioni di euro. Dopo i primi 9 mesi del 2021 il CET1 Capital Ratio era pari al 30,2%, sulla base di un patrimonio di vigilanza di 185,3 milioni di euro.

Alla luce di questi risultati gli analisti vedono un rendimento del dividendo scendere in area 4%. Un risultato inferiore alla media del settore di riferimento.

Dal punto di vista della valutazione Banca Finnat risulta essere sopravvalutata qualunque sia l’indicatore utilizzato. Per gli analisti che coprono il titolo, invece, il consenso è comprare con un prezzo obiettivo che esprime una sottovalutazione di oltre il 70%.

Infine facciamo notare che un punto debole di Banca Finnat è il suo indebitamento. Allo stato attuale, infatti, il rapporto tra debito totale e capitale si aggira intorno al 400%.

Un titolo bancario interessante soprattutto per il rendimento del suo dividendo: le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo Banca Finnat (MIL:BFE) ha chiuso la seduta del 30 novembre a quota 0,269 euro in rialzo dell’1,13% rispetto alla seduta precedente.

Time frame settimanale

La proiezione in corso è ribassista con I obiettivo di prezzo in area 0,249 euro, un livello che già in passato ha frenato la spinta ribassista. Questo livello, quindi, potrebbe essere un ottimo punto di partenza per un rialzo i cui obiettivi potranno essere calcolati solo a inversione acclarata.

Una chiusura settimanale inferiore a 0,249 euro farebbe accelerare il titolo verso gli altri obiettivi ribassisti indicati in figura,

Approfondimento

I mercati non generano segnali ribassisti di medio periodo ma il ribasso non è ancora finito