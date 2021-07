La passione per i dolci non ci passa mai e tanto meno in estate. Adoriamo finire i nostri pasti con dolcezza o iniziare al meglio le nostre giornate.

Con l’arrivo dell’estate cerchiamo però di mantenere la linea e facciamo attenzione a ciò che mangiamo. La prova costume è vicina e vogliamo superarla al meglio.

Come possiamo fare per concederci qualche delizioso dolce senza rischiare di mettere su dei fastidiosi chiletti di troppo? Magari anche un dessert senza glutine?

Scopriremo la ricetta di un gustoso dolce light che spopola sul web proprio perché povero di grassi e privo di glutine.

Questa deliziosa torta light spopola sul web per la sua soffice bontà irresistibile

I dolci hanno sempre attirato la nostra attenzione. Non sappiamo resistere ad un dolcetto fatto in casa e ci piace molto preparare qualcosa per i nostri ospiti.

Nei mesi estivi preferiamo di certo il gelato ma c’è un dolce che potrebbe fare al caso nostro. Questa deliziosa torta light spopola sul web per la sua soffice bontà irresistibile. Stiamo parlando della torta di ricotta e cioccolato.

Essendo povera di grassi e senza glutine è perfetta davvero per tutti. Inoltre, ci basteranno solo 10 minuti e pochi ingredienti comuni.

Avremo bisogno di una confezione di ricotta, 3 uova, una bustina di lievito per dolci, 200 grammi di fecola di patate e 100 di zucchero e gocce di cioccolato.

Ci basterà mescolare insieme la ricotta con lo zucchero grazie all’aiuto di una frusta. Una volta ottenuto un impasto cremoso aggiungeremo una per volta tutte le uova continuando a mescolare.

A questo punto verseremo nel nostro impasto il lievito e la fecola di patate. Infine le gocce di cioccolato.

Prendiamo della carta da forno e appoggiamola nella nostra teglia. Poi versiamoci dentro il nostro impasto cremoso a cui aggiungeremo in superfice altre gocce di cioccolato.

Cuoceremo il tutto per 40 minuti a 180 gradi grazie al nostro forno precedentemente scaldato.

Una volta cotta la lasceremo raffreddare con calma e per conservarla al meglio ci basterà metterla in frigo.

Una variante fruttata

Se vogliamo rendere la nostra torta ancora più leggera ci basterà utilizzare la frutta al posto delle gocce di cioccolato.

Tagliamo a pezzetti la frutta che più ci piace e seguiamo la ricetta come sopra descritta.

In pochissime mosse creeremo un dolce buono e gustoso che lascerà tutti a bocca aperte. I nostri amici si leccheranno i baffi e ci chiederanno subito il bis.

Se al Lettore interessa l’argomento si consiglia questa lettura.