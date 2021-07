Momento molto particolare per i mercati azionari internazionali. Negli ultimi giorni gli indici azionari europei hanno mostrato una certa debolezza, mentre Wall Street continua a salire attendendo i dati sull’occupazione di domani.

Cosa accadrà? Si andrà al rialzo o al ribasso? Non ci resta che attendere e seguire di volta in volta gli sviluppi. Frattanto, fa eco la previsione di Warren Buffett su ipotesi di ulteriori crisi planetarie nei prossimi anni. Frattanto, si entra nel breve termine, in una finestra ciclica dove normalmente si assiste a rialzi dei prezzi. Sarà così anche stavolta? Questo mese di luglio, ha probabilità del 75% di chiudere su livelli superiori all’apertura.

Quali sono i livelli che manterranno al rialzo la tendenza di questo mese?

Dow Jones

33.270

Nasdaq C.

13.903

S&P 500

4.164.

Ecco i livelli da monitorare per la giornata odierna di contrattazione:

Dow Jones

Tendenza ribassista in corso. Inversione rialzista solo con una chiusura giornaliera superiore a 34.450.

Nasdaq C.

Tendenza rialzista in corso. Inversione ribassista solo con una chiusura giornaliera inferiore a 14.417.

S&P 500

Tendenza rialzista in corso. Inversione rialzista solo con una chiusura giornaliera inferiore a 4.274.

Wall Street continua a salire attendendo i dati sull’occupazione di domani

Oggi andiamo a riguardare Cisco Systems già analizzato a metà del mese precedente.

Il titolo (NASDAQ:CSCO) ha chiuso la giornata di contrattazione del 30 giugno al prezzo di 52,97 dollari circa. Da inizio anno, ha segnato il minimo a 43,04 ed il massimo a 55,35.

Analisi sommaria di bilancio

Le raccomandazioni degli altri analisti (28 giudizi) stimano un fair value in area 56,46 dollari per azione. I nostri calcoli invece portano ad un fair value in area 65,28.

La strategia operativa

Per chi mantiene posizioni rialziste come da nostre pregresse indicazioni, può alzare lo stop loss/profit a 50,09. Primo supporto a 51,88. Attenzione, nel breve sono possibili dei ribassi e fino a quando non verrà superato al rialzo area di 54,53, l’obiettivo primo da raggiungere in 1/3 mesi è posto a 48,80 e poi 45,10.

Come al solito si procederà per step.