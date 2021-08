Un profumo eccezionale e un sapore unico caratterizzano le nostre tante amate melanzane. Un alimento bello e colorato che grazie alla sua bontà e alla facilità di preparazione riesce a conquistare grandi e piccini in pochi minuti.

Tantissime sono le ricette che si possono sperimentare in cucina. Inoltre, con le melanzane anche i meno esperti possono cimentarsi nella realizzazione di piatti semplici ma gustosi.

Ad esempio, è impossibile non impazzire per queste melanzane spaccate, semplicissime e gustose si preparano in un lampo.

Insomma, fritte, in padella o al forno, le melanzane possono essere consumate in tantissimi modi.

Nonostante la notorietà di questo alimento, sono in molti ad ignorare alcuni interessanti segreti per cucinarlo al meglio.

Occhio a questi 3 trucchetti che molti non sanno per cuocere le melanzane alla perfezione!

I metodi più gettonati per la cottura delle melanzane sono, generalmente, 3: la frittura, la cottura in padella e quella al forno.

La Redazione ha scovato per i suoi Lettori 1 trucchetto facile e geniale per ogni metodo di cottura delle melanzane. Quindi, occhio a questi 3 trucchetti che molti non sanno per cuocere le melanzane alla perfezione!

Partiamo dal metodo più classico e famoso, ovvero la frittura. Per friggere le melanzane in modo impeccabile, dopo averle fatte spurgare, si consiglia di prendere due piatti e versarci in uno la farina e nell’altro le uova sbattute. Il segreto per avere melanzane croccanti fuori e morbide dentro, è quello di passarle prima nell’uovo e poi nella farina per creare una panatura buonissima.

Attenzione, poi, alla cottura vera e propria. Dotarsi sempre di una padella antiaderente. Gli chef raccomandano di far scaldare l’olio nella padella, olio preferibilmente di arachidi. Poi, calare solo 3, 4 fette di melanzane alla volta. Il segreto è quello di non metterne troppe e tutte insieme. Il rischio è che la temperatura dell’olio si abbassi di colpo e non faccia cuocere bene le melanzane.

Per la cottura in padella, invece, è fondamentale non eccedere troppo con il condimento. In pochi sanno, infatti, che l’olio assorbito dalle melanzane nella prima fase della cottura, viene rilasciato dall’ortaggio stesso. Dunque, meglio non condirle troppo per evitare di averle troppo unte. Altro piccolo suggerimento degli chef: il sale va aggiunto per ultimo.

Cottura più leggera

Ed infine, chi preferisce cuocere le melanzane al forno, dovrebbe sapere alcune informazioni preziose.

Le melanzane al forno sono decisamente più leggere di quelle fritte. Il rischio, però, è quello di averle troppo secche.

Sono molte le persone che, per risolvere questo problema, passano un filo d’olio sulle melanzane prima della cottura. Ebbene, questo passaggio sembrerebbe errato. La cottura risulterà disomogenea. Dunque, per evitare questo problema, si consiglia di preparare una ciotola con un po’ d’acqua. Versare due o tre cucchiai di olio, mescolare e spennellare su tutte le fette di melanzane. Poi, procedere con la cottura in forno alla temperatura di 180 °C per circa 25 minuti.