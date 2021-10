Se si desidera sfruttare i weekend fra questo mese e il prossimo o se si vuole mettersi on the road per girare un po’ nel ponte della Festa di Ognissanti, ecco un’idea fuori dai soliti circuiti turistici. Infatti questa deliziosa cittadina è la più vivibile di Italia ed è perfetta per una toccata e fuga a ottobre. Vediamo insieme di quale si tratta e perché vale la pena visitarla.

Questa deliziosa cittadina è la più vivibile di Italia ed è perfetta per una toccata e fuga a ottobre

Stiamo parlando di Ravenna, situata in Emilia-Romagna nella sua omonima provincia. Questa località nel 2021 è inserito al primo posto nel report annuale del Sole 24 ore. Nello specifico è risultata la migliore per i giovani secondo alcuni parametri incrociati.

Il fatto che sia particolarmente vivibile però non significa che non sia perfetta per una visita. Infatti, è un luogo ricco di storia, arte e cultura. Partiamo dunque dalle attrazioni più turistiche costruite nel periodo di massimo splendore, l’epoca bizantina. Parliamo delle chiese di Sant’Apollinare in Classe e di Sant’Apollinare Nuovo, seguite poi dalla Basilica di San Vitale.

Un altro punto di interesse veramente famoso è il Mausoleo di Galla Placidia, noto a tutti per il suo soffitto blu intenso e per i suoi disegni che rappresentano una volta celeste stellata. Meno visitato, ma altrettanto suggestivo è quello dedicato a Teodorico il Grande.

Infine meritano anche una visita il Battistero Neoniano (anche detto degli ortodossi) e poi quello degli Ariani. Infine non tutti ne sono a conoscenza, ma qui è anche conservata la salma del sommo poeta Dante. Infatti il letterato, esiliato dalla sua Firenze, trascorse i suoi ultimi giorni come illustre ospite di Cangrande della Scala morendo probabilmente di malaria.

Cosa vedere nelle immediate vicinanze

Questa zona della Romagna ospita però anche altre numerose bellezze facilmente raggiungibili. Le prime sono sicuramente le Saline della vicina Cervia. Inoltre, a 40 minuti di macchina ci si può invece immergersi nell’atmosfera affascinante di Comacchio: infatti questo pittoresco borgo è considerato una Venezia in miniatura per i suoi romantici canali e per il mare degno della bandiera blu 2021.

Un po’ più lontano da Ravenna, a circa un’ora di guida, si può anche trovare un altro piccolo centro molto interessante, Sant’Arcangelo di Romagna. Infatti questo delizioso borgo incastonato nei colli è una perla da non perdere per le sue architetture nobili e per la sua vicinanza con uno dei mari più frequentati d’Italia.

