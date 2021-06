L’Italia è piena di città d’arte. Le più famose sono sicuramente Roma, Firenze e Venezia che infatti registrano degli altissimi numeri di presenze riguardo al turismo culturale, in riferimento sia ai visitatori nostrani che a quelli stranieri.

Ce ne sono, però, altre di cui anche i più esperti non sono a conoscenza. Oggi parliamo di una di queste località che si trova in una delle Regioni settentrionali più amate dai vacanzieri estivi. Questo delizioso borgo incastonato nei colli è una perla da non perdere per le sue architetture nobili e per la sua vicinanza con uno dei mari più frequentati d’Italia.

Il borgo incastonato nei colli

Questo delizioso borgo incastonato nei colli è davvero una perla da non perdere per le sue architetture nobili e per la sua vicinanza con uno dei mari più frequentati d’Italia.

Stiamo parlando di Sant’Arcangelo di Romagna situato ovviamente in Emilia Romagna, precisamente in provincia di Rimini. Questa amatissima località marittima dista infatti appena 16 minuti di macchina. Quindi chi visita questa pittoresca cittadina può anche fare comodamente tappa al mare e godersi un bagno rinfrescante oppure un aperitivo in spiaggia.

Cosa vedere

Arroccata sul colle Giove, Sant’Arcangelo di Romagna è bagnata da due fiumi. Al suo interno svettano la Rocca Malatestiana e la Torre Civica.

Inoltre sono presenti molte architetture religiose, di cui la più importante è la Chiesa collegiata della Beata Vergine del Rosario. La più antica, invece, è la Pieve di San Michele Arcangelo.

Sant’Arcangelo di Romagna ha una forte impronta religiosa anche perché ha dato i natali a Papa Clemente XIV a cui è anche dedicato l’omonimo arco. A livello naturale, invece, sono presenti diversi ipogei, usati in antichità per la conservazione del tipico vino Sangiovese.

Approfondimento

Questa meravigliosa città amata da uno degli artisti più famosi del secolo scorso è poco conosciuta ma vanta dei paesaggi mozzafiato e un mare cristallino