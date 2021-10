Quante volte ci siamo fermati ad ammirare un muro ricoperto da splendide piante rampicanti. Colorate, allegre, eleganti, perfette per coprire delle facciate di cemento rovinate, per abbellire il giardino o il gazebo. Sono piante molto particolari che per crescere sane e rigogliose, hanno bisogno di aggrapparsi a dei supporti: muri, altre piante, pergolati ecc.

Creano delle barriere di colore sempre molto affascinati. Come questa pianta rampicante dai fiori bellissimi perfetta per decorare giardini e mura di casa.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

XW 6.0 è lo Smartwatch migliore del 2021: il tuo mondo a portata di polso SCOPRI IL PREZZO

Ecco la pianta rampicante dai fiori vistosi perfetta per decorare i muri esterni anche in autunno

Oggi Noi di ProiezionidiBorsa vogliamo parlare di una pianta rampicante dai colori molto vivaci, ammalianti e dall’aspetto elegante. Ci riferiamo alla Streptosolen Jamesonii, un arbusto sempreverde dalle origini colombiane, che può raggiungere i 2 metri di altezza. I suoi rami sono molto flessibili e le foglie di colore verde scuro. I fiori peduncolati, hanno una tipica forma a trombetta e creano delle meravigliose macchie di colore arancione-giallo. La loro fioritura inizia in primavera, e se il clima è particolarmente mite, si protrae fino all’autunno. Dato che i suoi fusti sono molto sottili è consigliato, predisporre degli appoggi per permettere alla pianta di crescere in altezza.

Come si coltiva questa pianta

La Streptosolen Jamesonii è una pianta di facile coltivazione, perché non necessita di cure particolari. Infatti, ecco la pianta rampicante dai fiori vistosi perfetta per decorare i muri esterni anche in autunno.

La Streptosolen Jamesonii ama i luoghi luminosi ma teme i raggi diretti del sole. Nelle zone dal clima mite può essere coltivate in piena terra. Mentre nei luoghi dove il clima è molto freddo si consiglia di curare la pianta in vaso.

Questo arbusto predilige un terreno misto a torba e sabbia, che garantisce una buon drenaggio. Le innaffiature saranno costanti e abbondanti durante i periodi caldi, mentre in inverno saranno più moderate. Ricordiamo che in primavera e in estate la pianta necessita di essere concimata ogni 15 giorni. La Streptosolen Jamesonii dovrà essere potata subito dopo la fioritura per eliminare i rami secchi.

Malattie e rimedi

La Streptosolen Jamesonii teme molto la presenza degli afidi e dei pidocchi. Se ci accorgiamo che le foglie si ingialliscono e si accartocciano, probabilmente siamo in presenza del ragnetto rosso. Mentre se notiamo delle macchie scure, saremo di fronte alla cocciniglia. Se la pianta è coltivata in vaso possiamo eliminare questi parassiti utilizzando un batuffolo di cotone imbevuto di alcol. Possiamo anche usare degli antiparassitari chimici o dei prodotti naturali.