È di 1.800 euro il valore di queste meravigliose monete commemorative che tutti desiderano

Nel campo della numismatica e del collezionismo, vi sono tantissimi esemplari di monete che sono più ricercati di altri.

Ciò può dipendere da diversi fattori: dalla tiratura al materiale di coniazione, fino allo stato di conservazione. Tuttavia, molto dipende anche dal valore storico.

Abbiamo già visto, infatti, diverse monete ricercatissime per la loro rilevanza storica. Come ad esempio questa rarissima moneta da 50 lire che potrebbe valere fino a 379.500 euro.

In questo articolo, analizzeremo invece due monete coniate dal Vaticano, che sono tra le più ricercate dai collezionisti di tutto il Mondo.

La Città del Vaticano, come ben sappiamo, è lo Stato sovrano più piccolo del Mondo ed ha anch’esso adottato l’euro nel 2002. Le monete coniate da questo Paese tendono ad avere un valore molto alto per via della tiratura limitata.

Le più importanti dal punto di vista numismatico, però, sono le monete commemorative, emesse parallelamente alla normale monetazione annuale.

Fra queste, forse le più belle ed ambite sono quelle della serie “Alle radici della Fede” coniate nel 2002.

La prima moneta, dal valore nominale di 20 euro, ha nel rovescio la raffigurazione dell’Arca di Noè.

Mentre sul dritto, troviamo l’immagine di Papa Giovanni Paolo II.

Fu emessa con una tiratura di 2.800 pezzi, in oro 917, con un peso di 6 grammi ed un diametro di 21 millimetri. Il prezzo di emissione, invece, era di 125 euro.

La seconda moneta, appartenente alla stessa serie, ha invece un valore nominale di 50 euro. Anch’essa coniata in oro 917, ha un peso di 15 grammi ed un diametro di 28 millimetri.

Sul rovescio, troviamo la raffigurazione del sacrificio di Abramo; mentre il dritto è identico all’esemplare precedente.

Anch’essa coniata in fondo specchio e con una tiratura di 2.800 pezzi, alla data di emissione aveva un costo pari a 380 euro.

Valore attuale

A distanza di quasi 20 anni, queste due monete hanno acquisito un valore davvero incredibile. Questo è dovuto non solo alla rarità della moneta, che tende a far aumentare il prezzo nel tempo, ma anche all’oro.

Infatti, è di 1.800 euro il valore di queste meravigliose monete commemorative che tutti desiderano.

In alcuni annunci sul web, il prezzo è comunque molto variabile. Infatti, vi sono alcuni collezionisti che potrebbero voler capitalizzare subito e vendono queste due monete anche a meno di 1.400 euro.

