Parmigiana di peperoni arrostiti al forno più golosa di quella con melanzane

Quanto a cucina e prelibatezze gastronomiche, l’Italia quasi non ha rivali. Con tantissimi prodotti DOP e IGP, e le innumerevoli ricette della tradizione, è davvero imbattibile. La cucina italiana è ineguagliabile. Lo sappiamo bene noi che ce ne vantiamo. E lo sanno bene tutti gli stranieri che ogni anno vengono in ferie in Italia, sia per visitare celebri città come Roma, Venezia e Firenze, ma anche per deliziarsi con le nostre prelibatezze. La parmigiana di melanzane è un piatto antico. Le sue origini sono abbastanza dibattute. Sono ben tre le Regioni italiane che se ne contendono l’invenzione: Sicilia, Campania ed Emilia Romagna. Qualunque siano le sue origini, di fatto, si tratta di una sorta di lasagna in cui, al posto dei fogli di pasta, abbiamo delle fette di melanzana fritte. Tra uno strato e l’altro, salsa di pomodoro e formaggio.

Ogni Regione, ma anche ogni massaia, ha la propria variante. A causa della frittura, si tratta di un piatto piuttosto ricco e calorico, spesso anche abbastanza difficile da digerire. Per tal motivo, soprattutto in questo periodo in cui fa caldo, si opta per versioni estive light, che sono molto più leggere. Ma le varianti possibili sono quasi infinite. Una volta conosciuta la ricetta base, ci si può sbizzarrire con gli ingredienti. Molti, ad esempio, al posto delle melanzane, preparano la parmigiana con le zucchine, con la zucca o con le patate. Nelle prossime righe ne proponiamo una variante ulteriore.

Parmigiana di peperoni arrostiti al forno più golosa di quella con le melanzane

Prepariamo una gustosissima parmigiana di peperoni. Cominciamo dalla lista degli ingredienti:

1 kg di peperoni (colore a piacere);

200 g di provola in fette sottili (dolce o affumicata, facoltativo);

80 g di formaggio grattugiato, tipo Grana o Parmigiano;

olive nere denocciolate q.b.;

capperi q.b.;

pangrattato q.b.;

olio EVO q.b.;

sale q.b.

Preparazione della nostra ricetta

Per prima cosa, lavare bene i peperoni senza aprirli. Asciugarli con cura e sistemarli su una teglia ricoperta con carta forno. Mettere in forno ventilato a 200 °C per circa 20 minuti, e comunque fino a quando non risulteranno abbrustoliti e un po’ anneriti in alcuni punti. Una volta estratti dal forno, aspettare che si intiepidiscano un poco e procedere a spellarli. Quindi, tagliarli in falde non troppo sottili. A questo punto, ungere il fondo di una teglia da forno con un goccio di olio e spolverare con del pangrattato.

Fare un primo strato con i peperoni. Distribuirvi sopra le fette di provola, le olive, i capperi e il formaggio grattugiato. Continuare a comporre gli altri strati nella stessa maniera, fino all’esaurimento degli ingredienti. Terminare con provola, Grana (o Parmigiano) e pangrattato. Far cuocere in forno preriscaldato a 200 °C per 20 o 25 minuti. Ecco quindi un’idea sfiziosa da portare in tavola in questo periodo. La parmigiana di peperoni arrostiti al forno è così ricca di gusto che non ci farà rimpiangere la versione classica con le melanzane.

