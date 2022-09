Quando si tratta di scegliere una destinazione per il nostro prossimo viaggio, è importante considerare il periodo. In questo caso, l’estate è andata via velocemente ed è finalmente ha cominciato l’autunno. Si tratta di un periodo pieno di magia, per via dei colori delle foglie che cambiano e le temperature più fresche, ma non ancora rigide come quelle invernali.

In più, a seconda di dove ci troviamo, potremmo persino andare ancora in spiaggia nelle ore più calde e berci una cioccolata davanti al fuoco la sera.

La maggior parte dei turisti comunque predilige spostarsi in estate o nel periodo natalizio e questo da un enorme vantaggio ai vacanzieri autunnali. Infatti, questa diminuzione nella domanda ha l’effetto di abbassare i prezzi, sia per quanto riguarda gli alloggi che per i voli.

Prendiamo ad esempio una meta che generalmente non associamo all’autunno, ma che invece risulta perfetta per via del suo clima mite: Los Angeles.

Questa città da sogno ci aspetta in autunno per delle vacanze indimenticabili

Los Angeles è una fra le città più conosciute degli Stati Uniti e sono in molti a riferirsi a lei con l’affettuoso L.A. (pronunciato “el ei”). Ci troviamo nel sud della California, nella costa occidentale d’America. Il contesto dunque non è certo da poco, dal momento che ci troviamo a un passo dal Grand Canyon e dal Big Sur.

La città stessa però ha davvero tanto da offrire, soprattutto in autunno. Se vogliamo immergerci davvero nella magia di questo periodo, allora potremmo andare a raccogliere le mele dagli alberi o le zucche dai campi in eventi organizzati.

In più, potrebbe sorprenderci, ma proprio a Los Angeles potremmo vivere uno October Fest davvero insolito. Potremmo infatti gustare la cucina (e la birra) tipica della Germania nella seconda metà di ottobre.

Certo, non ci troviamo in uno dei luoghi famosi per le foglie che cambiano, ma in alcuni parchi dei cittadini potremmo comunque ammirarle in tutta la loro gloria.

L’evento imperdibile

Chiaramente, quando si visita una destinazione in autunno, spesso uno dei momenti imperdibili è tutto ciò che ruota intorno al giorno dei morti, tra la fine di ottobre e l’inizio di novembre. Trovandoci in America, non mancano certo gli eventi per celebrare Halloween, ma l’ampia comunità messicana di Los Angeles ci permette anche di godere del Día de los Muertos.

Insomma, questa città da sogno ci aspetta per rendere speciali le nostre vacanze in autunno. Potrebbe anche essere l’occasione per visitare altre città della California, come Las Vegas e San Francisco.

Lettura consigliata

Uno splendido borgo italiano per godersi natura e buona cucina