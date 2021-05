Un’alimentazione sana, varia ed equilibrata aiuta a star bene e a prevenire molte malattie metaboliche, cardiocircolatorie. E anche alcune forme tumorali.

Una dieta corretta, infatti, è fondamentale per migliorare la qualità della vita e far funzionare bene l’organismo.

Il cibo è nutrimento, energia e piacere. Ma è anche una cura per il proprio benessere psico-fisico. Se si mangia bene, ci si sente meglio.

Pertanto, per vivere meglio e più a lungo sono necessari questi tre tasselli.

Il primo tassello è il giusto equilibrio tra nutrienti. Il secondo è rappresentato dalla genuinità dei cibi. E il terzo dalle quantità che devono essere moderate.

Fatta questa breve ma dovuta premessa, una delle domande più frequenti che le persone rivolgono ai nutrizionisti è quanta carne si deve mangiare a settimana.

Gli Esperti di Salute e Benessere di ProiezionidiBorsa quest’oggi, più che rispondere a questo interrogativo, sul quale le tesi sono ancora contrastanti, intendono dare un consiglio ai propri Lettori. Parlando di una specialità di carne della quale si sente poco parlare.

Questa carne è meno conosciuta delle altre e molti sbagliano a non mangiarla perché oltre ad essere tenera, gustosa e digeribile è ricca di ferro, vitamine e minerali come magnesio e potassio.

Le mozzarelle di bufala sono note a tutti in tutto il Mondo per la loro bontà. Molto meno conosciuta, invece, la carne di bufalo.

Ed è proprio della carne rossa di questo animale che vogliamo parlarvi in questo articolo.

A differenza di altre carni rosse, quella di bufalo, oltre ad essere molto tenera, gustosa e magra, è ricca di ferro, vitamine e minerali come magnesio e potassio.

La carne bufalina è più tenera di quella bovina. Ed è adatta a tutti. Particolarmente consigliata nell’alimentazione delle persone anziane. Nonché dei bambini e degli sportivi.

È tra le carni più magre in assoluto. Quindi poco calorica e altamente digeribile.

Dove si può acquistare

Non è semplicissimo trovarla in ogni supermercato. Comunque, negli ultimi anni, sono in crescita le attività commerciali che hanno reparti dedicati alla carne di bufalo.

Esistono, inoltre, anche macellai specializzati nella vendita di questa carne. Soprattutto nelle aree in prossimità degli allevamenti di questi animali. Campania, basso Lazio, Molise, Calabria e Puglia tra le Regioni con più allevamenti.

È possibile, inoltre, acquistare la carne anche direttamente online da aziende agricole specializzate.

