I 3 errori banali che in molti fanno e che non ci permettono di ottenere dei glutei sodi per un lato B da urlo

Con la prova costume alle porte e le palestre ancora chiuse, tutti ci stiamo dando da fare con l’home fitness. Ne abbiamo parlato tanto. In più occasioni, infatti, gli Esperti di ProiezionidiBorsa hanno dato utili consigli per allenarsi anche in casa e utilizzando semplici oggetti di uso comune.

Oggi ci concentreremo sullo squat, un esercizio per la parte inferiore del corpo, un grande classico presente in quasi tutti i circuiti di allenamento. Si tratta infatti di un esercizio fondamentale per il miglioramento della forza.

Apparentemente semplice da eseguire, in realtà, così facile non è. Si tratta infatti di un esercizio complesso a cui prestare molta attenzione. Se non eseguito perfettamente, non serve proprio a nulla. Anzi, il rischio di farsi male ed avere qualche infortunio diventa alto.

Vediamo allora insieme quali sono i 3 errori banali che in molti fanno e che non ci permettono di ottenere dei glutei belli alti e sodi per un lato B da urlo.

Squat poco profondi

Per fare uno squat completo, i fianchi devono scendere al di sotto delle ginocchia. L’intento dovrebbe essere quello di cercare di toccare il suolo con i glutei.

Ricordare che i piedi devono essere alla stessa larghezza delle spalle per garantire al corpo maggior stabilità.

Alzare i talloni da terra

I piedi devono stare ben piantati a terra altrimenti rischiamo di perdere l’equilibrio. Soprattutto i talloni. Anzi, dobbiamo proprio cercare di scaricare tutto il nostro peso sui talloni. Per rendere il tutto più facile, proviamo ad immaginare di sollevare le dita dei piedi.

Incurvare la schiena

Durante l’esecuzione dello squat, dobbiamo mantenere la schiena ben dritta, mai piegata. Si deve soltanto formare una leggera incurvatura nella parte bassa della schiena. Al contrario, ne risentiranno sia la colonna vertebrale che, di conseguenza, i dischi intervertebrali, che sono una parte soggetta e molto sensibile agli infortuni.

I vantaggi dello squat

Svelati i 3 errori banali che in molti fanno e che non ci permettono di ottenere dei glutei sodi per un lato B da urlo, ricordiamo che lo squat è un esercizio davvero fondamentale e che è bene fare. Riguarda sì la parte inferiore del corpo ma ci permette anche di migliorare la forza. Ecco nello specifico i benefici che ne possiamo trarre:

a) rinforzare gambe e glutei;

b) rafforzare, in maniera indiretta, anche i muscoli della schiena e dei polpacci;

c) migliorare la stabilità dei muscoli del core (la cintura addominale);

d) mantenere in salute ossa e articolazioni (ad esempio quelle della caviglia);

e) migliorare la mobilità in generale della parte inferiore del corpo.

Lo squat si esegue principalmente a corpo libero. I più allenati, possono intensificare lo sforzo aggiungendo del peso: mettendo sulle spalle un bilanciere o più semplicemente tenendo in mano un peso, un disco o un manubrio.

