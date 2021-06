Ci sono diverse caratteristiche del comportamento umano che risultano fastidiose. Si pensi, ad esempio, all’arroganza e all’egoismo. Molte volte ci si trova di fronte a persone che pensano di sapere tutto e si pongono quasi su un piedistallo.

Ce ne sono alcuni, tuttavia, che appaiono attraenti e degni di ammirazione. Si pensi alla simpatia e alla socievolezza. Un’altra dote molto importante è l’assertività. Essa permette di esprimere e far valere la propria opinione in maniera risoluta e convincente.

In questo articolo si parlerà proprio di un aspetto del carattere.

Questa caratteristica inaspettata e a volte fastidiosa può migliorare il benessere del nostro cervello.

Tratti di personalità e benessere

Vi sono alcuni tratti di personalità che risultano poco adattivi. Quando essi si combinano in un determinato modo, possono dar vita ad un vero e proprio disturbo di personalità.

In questo caso si presentano delle serie difficoltà soprattutto relazionali. Alcune persone presentano dei comportamenti di evitamento anche molto forti. Altri hanno una incapacità di sopportare le frustrazioni. Molti non tollerano l’angoscia e non controllano gli impulsi.

Vi sono, però, delle caratteristiche personali che aumentano in maniera considerevole il benessere psicofisico. Basti pensare all’ironia, all’ottimismo o alla forza d’animo.

Pochi, però, penserebbero ad un tratto che rientra a pieno titolo in tale categoria.

Il sarcasmo

Il sarcasmo è di sicuro una caratteristica molto particolare. Si parla di una ironia pungente che spesse volte mira a colpire l’interlocutore in maniera veemente. Chi subisce una battuta eccessivamente sarcastica può arrabbiarsi sul serio. O, semplicemente, può provare fastidio. Davvero nessuno si aspetterebbe che c’è un lato positivo nel sarcasmo.

Eppure, è così. La scienza dimostra che questa caratteristica inaspettata e a volte fastidiosa influisce positivamente sul nostro cervello. Innanzitutto, crea delle forti connessioni neurali e denota intelligenza e arguzia. In più tiene i neuroni attivi e sempre in allenamento.

Di sicuro, però, bisogna usarlo con parsimonia per evitare di offendere gli altri.