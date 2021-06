Non c’è niente di meglio di avere un proprio orto, per vedere crescere i nostri prodotti che ci ripagano di tutto il lavoro impiegato.

Non è facile: come tutte le cose, anche il terreno necessita di cure e attenzioni quotidiane, fondamentali per ottenere dei buoni risultati.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

XSweep Up, il nuovo robot che pulisce la tua casa in un attimo SCOPRI IL PREZZO

Una minaccia di cui dobbiamo tenere conto è rappresentata dalla crescita delle erbacce, che oltre ad essere invasive possono rivelarsi dannose per la vegetazione.

In pochi conoscono il metodo infallibile per prevenire la comparsa di erbacce favorendo lo sviluppo di piante e ortaggi nell’orto, è il momento di svelarlo.

La prevenzione è la migliore cura

Prevenire è fondamentale per vincere la lotta con le erbe infestanti, basta adottare alcune accortezze per ottenere degli ottimi risultati.

È importante, in primis, usare un terriccio che contenga solo una piccola parte di semi o parti vegetative, così da ostacolare la proliferazione di erbacce.

Dovremo anche fare attenzione a non portare le erbe infestanti nell’orto senza accorgercene, utilizzando concimi organici immaturi e quindi non totalmente fermentati.

Quindi cerchiamo innanzitutto di spargere solo letame maturo e poi di usare metodi di irrigazione con filtri a rete, soprattutto se usiamo solitamente dell’acqua sporca.

Queste, se non lo sapessimo, conterrebbero sementi e parti di radici di erbe infestanti; è invece consigliato usare come prevenzione cortecce diserbanti e pacciamature.

Un altro errore comune è quello di mettere nella compostiera le erbacce in stato avanzato di maturazione, i semi più duri potrebbero infatti rimanere attivi.

In pochi conoscono il metodo infallibile per prevenire la comparsa di erbacce favorendo lo sviluppo di piante e ortaggi nell’orto, è importante conoscerlo.

Cosa verificare

Se notiamo delle erbacce che stanno già crescendo, bisogna riflettere prima di strapparle tutte perché non sempre è la soluzione migliore.

Una piccola parte di erbe spontanee è indicatore positivo, perché così possiamo tenere più umido il suolo, contenendo la proliferazione di malattie e parassiti.

Senza saperlo, molte delle erbe infestanti possono risultare anche commestibili, dovremo solo saperle riconoscere, per poi usarle in cucina.

Alcune di queste possono essere il tarassaco, la piantaggine e la borragine, che si possono utilizzare in diverse modalità.

Approfondimento

Ecco come creare un diserbante naturale a costo zero e dire addio alle erbacce in giardino