Abbiamo la fortuna di vivere in uno dei Paesi più belli e affascinanti del Mondo. E forse soltanto a causa della pandemia e delle restrizioni ci stiamo veramente rendendo conto delle perle di bellezza che l’Italia nasconde. Infatti, grazie al turismo che negli ultimi due anni è diventato prevalentemente nazionale, gli italiani stanno finalmente prendendo coscienza di tutta la potenzialità che questo incredibile Paese è in grado di offrire.

Diversi scenari

Uno degli aspetti che più affascina sia i turisti stranieri che quelli italiani è determinato dalla varietà paesaggistica dello stivale. Infatti, è molto frequente, addirittura nella stessa regione, trovare incredibili paesi di mare, di montagna e di collina. Oltre ovviamente a città storiche e con una strepitosa offerta culturale. Oggi vogliamo parlare del Lazio e, in particolare, di un piccolo comune a due passi da Roma che stupisce tutti per la sua bellezza. Infatti, per regalarsi una fiabesca e rilassante giornata fuori città è questo l’incantevole borgo che nessuno vorrebbe perdersi.

Castel Gandolfo

A meno di un’ora di macchina da Roma è possibile visitare uno dei borghi più belli del nostro Paese, ovvero Castel Gandolfo. Si trova nell’aerea dei castelli romani, ed è famoso soprattutto perché ospita la residenza estiva dei papi. Bagnato dal lago Albano, questo splendido borgo regala dei paesaggi mozzafiato, e un’atmosfera fiabesca a dir poco suggestiva. Parliamo di una piccola città estremamente elegante, in cui è possibile percepire la grande storia che la fa da protagonista.

Non a caso è molto spesso una tappa irrinunciabile della visita romana di molti credenti, oltre che ad essere anche una delle mete preferite dai romani per una giornata fuori porta. In caso ci si trovasse nella Capitale, dunque, prendersi una giornata per andare a vedere Castel Gandolfo è una scelta di cui difficilmente ci si pentirà. Quindi ecco perché per regalarsi una fiabesca e rilassante giornata fuori città è questo l’incantevole borgo che nessuno vorrebbe perdersi.