La zucca è un ortaggio tipico della stagione autunnale, un simbolo di questo periodo dell’anno apprezzato sia a tavola sia come decorazione. Infatti, in molti usano zucche dalle forme curiose o le classiche zucche arancioni da Halloween per decorare le proprie case in ottobre. Eppure, sono anche buonissime e ricche di principi nutritivi. Ma in tanti non sanno come usarla in cucina.

Continuando a leggere vedremo come preparare un delizioso risotto a base di zucca per apprezzare in modo semplice quest’ortaggio delizioso.

Questa buonissima ricetta salva cena a base di zucca è perfetta per deliziare il palato in autunno

La zucca è un ortaggio amatissimo nella stagione autunnale e povero di calorie: infatti, 100 grammi di zucca contengono solamente 18 calorie. La zucca, poi, è ricca di carboidrati, ma contiene anche un 24% di proteine e 5% di grassi. Inoltre, nella zucca si trovano diverse vitamine, come la A, C, E, K e diverse vitamine del gruppo B e molti sali minerali. Perciò, quest’ortaggio sarebbe un’ottima aggiunta alla propria dieta. Vediamo quindi come preparare un delizioso risotto con zucca, fagiolini e speck per assaporare al meglio quest’ortaggio.

Ingredienti per 4 porzioni:

350 gr riso;

300 gr zucca;

300 gr fagiolini;

100 gr speck;

mezza cipolla;

1 L brodo vegetale caldo;

15 gr burro;

mezzo bicchiere di vino bianco;

2 cucchiai olio evo;

q.b. pepe.

Procedimento

Iniziare tagliando la zucca a dadini, poi tritare la cipolla e farla soffriggere con l’olio, il burro e il pepe. Ora, aggiungere in padella lo speck tagliato fine e la zucca, e cuocere per alcuni minuti.

Dopodiché, aggiungere il riso e farlo tostare, poi unire il vino e dopo un minuto anche un po’ di brodo, caldo.

Continuare a cuocere aggiungendo brodo all’occorrenza, per circa 15 minuti. Poi, quando il riso sarà quasi cotto, aggiungere anche i fagiolini. Infine, spegnere la fiamma e servire caldo.

Proprietà

Come abbiamo visto, questa deliziosa ricetta salva cena a base di zucca è perfetta per deliziare il palato in autunno. Inoltre, è perfetta per introdurre un nuovo alimento nella nostra dieta, la zucca, per apprezzare tutte le sue proprietà. In effetti, la zucca è ricca di vitamine e di sali utilissimi per l’organismo, ed è ricca di antiossidanti. Inoltre, la presenza della vitamina A rende la zucca un’alleata anche della pelle e della vista. Infine, la presenza della vitamina C e di molti sali minerali rende quest’ortaggio utile per rafforzare le difese immunitarie.

Ecco, quindi, le molte proprietà della zucca e come impiegarla in cucina.

