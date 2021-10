La pulizia della casa è una delle attività quotidiane più difficili e impegnative. In ogni angolo si nascondono insidie, germi e batteri ed è quasi impossibile riuscire a sconfiggerli tutti. A maggior ragione se abbiamo stanze piene di oggetti inutili e di cui molto probabilmente dovremmo liberarci. Ma al di là dell’ordine e degli spazi, restano parti molto complicate e faticose da pulire. Forse la peggiore in assoluto sono i vetri. Chi vive vicino al mare o in un luogo particolarmente ventoso sa di cosa stiamo parlando. I vetri e le finestre sono soggetti agli agenti atmosferici, alla polvere e agli schizzi. Non ci scoraggiamo. Contro vetri opachi e pieni di aloni potrebbe aiutarci questo rimedio della nonna praticamente a costo zero. Per prepararlo ci serviranno soltanto due economicissimi ingredienti e un barattolo di vetro. E molto probabilmente inonderemo anche la casa di un gradevolissimo odore di limone.

Potrebbe aiutarci contro vetri opachi e pieni di aloni questo rimedio della nonna praticamente a costo zero

Per preparare il nostro fantastico spray lavavetri fai da te ci serviranno soltanto dell’aceto bianco e alcune foglie di melissa. Il primo lo abbiamo quasi sicuramente in dispensa. Questa volta, invece di usarlo per condire insalate e cibi, lo sfrutteremo per altro. Le proprietà antibatteriche e disinfettanti dell’aceto sono note fin dall’antichità e ancora oggi è uno dei migliori prodotti naturali per pulire.

In pochi, però, sanno che anche la melissa ha proprietà antifungine e antibatteriche. In più le sue foglie hanno un gradevolissimo odore di limone. Possiamo trovare la melissa praticamente ovunque. É una pianta spontanea che cresce nelle zone d’ombra, lungo le strade e vicino alle siepi. Attenzione però a non ingerirla. Può dare sonnolenza e può intervenire sul funzionamento della tiroide. Anche le persone a rischio glaucoma dovrebbero trattarla con grande cura. Alcuni studi affermano che la pianta potrebbe infatti aumentare i livelli di pressione intraoculare.

Come preparare il detergente per i vetri alla melissa

Una volta prese le dovute precauzioni ed eventualmente dopo aver consultato il parere di un medico, possiamo iniziare a preparare il nostro detergente.

Prendiamo una ventina di foglie di melissa e facciamole appassire in una zona soleggiata della casa. Dovrebbero perdere buona parte del loro contenuto d’acqua. Una volta secche, tritiamole e mettiamole in un barattolo di vetro. Riscaldiamo leggermente l’aceto e riempiamo il barattolo con la melissa. Piazziamolo in una zona soleggiata per un paio di giorni. Trascorso questo tempo, versiamo il contenuto in un contenitore spray, agitiamo e proviamo a pulire i vetri.

Qualche spruzzata di detergente e pochi passaggi delicati con un panno di cotone morbido potrebbero rendere i nostri vetri un vero spettacolo.

