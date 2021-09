L’autunno è una stagione davvero speciale che riempie le case di nuovi sapori e di frutti unici con cui preparare deliziosi piatti prelibati. Infatti, è questo il periodo perfetto per la raccolta delle castagne, piccoli frutti indispensabili in molte ricette.

Ecco perché è meglio approfittare del momento e far scorta di questi piccoli frutti per averne sempre un po’ a disposizione. In particolare, preparando la deliziosa confettura di castagne sarà possibile avere le castagne tutto l’anno e preparare deliziosi dolci dal sapore autunnale.

Attenzione perché è arrivato il momento migliore dell’anno per fare scorta di questa delizia culinaria

La confettura di castagne è una crema dolce e perfetta per una colazione semplice e nutriente. Infatti, è buonissima da accompagnare ad una fetta di pane tostato, ma non solo. Con la confettura di castagne si possono preparare torte, crostate, croissants e molto altro. Vediamo quindi come preparare questa delizia in pochi semplici passaggi.

Ingredienti:

2 kg di castagne;

zucchero 1/3 del peso delle castagne cotte;

acqua 2/3 del peso delle castagne cotte;

1 cucchiaino di essenza di vaniglia.

Procedimento:

Per prima cosa, incidere ogni castagna con un coltello, poi mettere le castagne in una pentola capiente e coprirle con dell’acqua. Aggiungere un cucchiaino di sale grosso e portare ad ebollizione, poi continuare a cuocere per 30-40 minuti. Una volta che le castagne saranno cotte, scolarle e rimuovere la buccia. Poi, passarle in un setaccio e raccogliere il composto in una ciotola.

Ora, pesare le castagne ed aggiungere in una pentola capiente le castagne, 2/3 del loro peso di acqua, 1/3 di zucchero e mescolare. Aggiungere anche l’essenza di vaniglia e accendere il fornello. Una volta caldo, frullare con un frullatore ad immersione e far cuocere per ancora qualche minuto.

Ora, passare la confettura al setaccio per eliminare eventuali pellicine prima di versarla in barattoli sterili in vetro, e procedere come per qualunque confettura.

Consigli pratici

Finalmente è arrivato il momento migliore dell’anno per fare scorta di questa delizia culinaria, ma attenzione perché è anche possibile renderla unica. Infatti, è possibile personalizzare la confettura a seconda dei propri gusti personali. Ad esempio, si possono aggiungere aromi di limone, o di arancia. Oppure, a molti piace aggiungere un bicchierino di rum in cottura per un retrogusto raffinato. Un’altra opzione è di aggiungere un cucchiaio di cacao a fine cottura per un gusto ancora più goloso.

Ecco, dunque, come far scorta di castagne per tutto l’anno con questa confettura buonissima.