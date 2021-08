Con più di 400.000 specie di piante presenti al Mondo, la natura non si è certamente risparmiata in quanto a fantasia e varietà. Con una miriade di colori, grandezze e forme incredibili, piante ed alberi sono i veri protagonisti di ogni paesaggio. Lo stesso si potrebbe dire anche per quel che riguarda un terrazzo o un giardino. Un albero o una pianta, infatti, ha il potere di trasformare un giardino e cambiare il volto di una casa. Soprattutto se la pianta in questione ha grandezza, forma e colori davvero insoliti.

Fra tutte le specie esistenti in natura, una dalla forma davvero singolare è senza dubbio l’albero del drago o Dracaena Draco. Questa bellissima pianta dalla forma davvero particolare sarà la protagonista di ogni giardino. La forma di questa pianta, infatti, è davvero singolare. La chioma dell’albero del drago forma una sorta di grande ombrello dalla forma davvero insolita.

Questa bellissima pianta dalla forma davvero particolare sarà la protagonista di ogni giardino

L’albero del drago può raggiungere l’incredibile altezza di 20 metri. La sua chioma dal fogliame verde scuro e molto fitto, come detto, assume la forma di un enorme ombrello che non passa certo inosservato.

Questa pianta è endemica delle Isole Canarie ed è anche il simbolo della città di Tenerife. Tuttavia, alcune specie sono state individuate anche in Sicilia. Una leggenda riteneva che la resina rossastra prodotta da quest’albero fosse sangue di drago. Da qui trae origine il nome di “albero del drago”.

Ecco come coltivare facilmente l’Albero del Drago

La Dracaena Draco può essere riprodotta per seme o per talea. I semi si trovano molto facilmente online o presso qualsiasi vivaio. Questa pianta può essere piantata in terra o in vaso. Essendo una specie tipica di luoghi mediamente caldi, il clima ideale per la coltivazione è quello tipico del Centro e Sud Italia. Tuttavia, se coltivata in luoghi più freddi, si può ovviare al problema offrendo un adeguato riparo durante i mesi invernali. Ad ogni modo, l’esposizione ideale è sicuramente soleggiata o comunque molto luminosa.

L’albero del drago predilige un terreno ricco di sostante nutritive, ma allo stesso tempo ben drenante. Il consiglio, se si utilizza del terriccio universale, è quello di mischiarlo con sabbia e ghiaia o lapilli vulcanici. Relativamente alle annaffiature, la Dracaena Draco tollera molto bene periodi prolungati di siccità. Durante il periodo invernale sarà sufficiente l’acqua piovana. Nei mesi più caldi andrà bene un’annaffiatura settimanale.

