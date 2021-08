Tingersi i capelli di biondo è una di quelle esperienze da provare almeno una volta nella vita. Potremmo scoprire un colore che ci dona perfettamente o provare l’ebbrezza di sembrare completamente diversi.

È certamente uno dei colori di capelli più amati e gettonati, ma a volte ci si trova con qualche delusione. Ciò è dovuto ad una scelta poco azzeccata della tonalità di biondo, che varia da molto scuro e più vicino al castano a un “simil-bianco”.

Le variazioni sono davvero moltissime, e non sempre i nostri parrucchieri riescono a trovare il colore giusto. Per questo, ecco come scegliere la sfumatura perfetta per avere capelli biondi talmente splendidi da lasciare senza fiato. Con un po’ di fortuna, potremmo trovare la tonalità della nostra vita.

Essere biondi non è solo un colore di capelli, ma uno stile di vita. Per questo, trovare la sfumatura giusta è così importante. Chiaramente, se abbiamo dei parrucchieri di cui ci fidiamo chiediamo consiglio a loro, ma non disdegniamo la lettura di questo articolo.

Per prima cosa, dobbiamo considerare la nostra tonalità di pelle. Il biondo può stare bene con carnagioni di tutti i tipi. Ovviamente, se di nostro abbiamo già una pelle e occhi molto chiari, la tinta risulterà più naturale. Inoltre, se abbiamo dei capelli già tendenti al biondo, le nostre sopracciglia contrasteranno meno e il risultato sarà molto d’effetto.

Se non rientriamo in queste categorie, tuttavia, non dobbiamo assolutamente farci scoraggiare. Come abbiamo già riscontrato, il biondo può stare bene a tutti.

Il sottotono

Indipendentemente dal colore della nostra pelle, consideriamo anzitutto il nostro sottotono.

Se notiamo che colori caldi, come per esempio il rosso, sembrano non starci bene potremmo avere un sottotono rosato. In questo caso evitiamo di dare al biondo una sfumatura calda. Optiamo piuttosto per una tonalità più fredda, come un biondo sabbia o beige.

Se la nostra pelle è olivastra con un sottotono verde il biondo dorato fa per noi. Ci donerà infatti un sottotono caldo, bilanciando quello naturalmente freddo. Nello specifico, proviamo un biondo miele, fragola o burro.

Se la nostra pelle non sembra avere sottotoni rosati o verdi allora possiamo tentare la sorte con tutti i tipi di biondo.

L’ultima cosa da considerare è quanto tempo vogliamo dedicare ai nostri capelli. Infatti, specialmente se abbiamo naturalmente un capello scuro, dedicarsi al biondo e mantenerlo può diventare un lavoro a tempo pieno. Se non vogliamo dedicarci spesso, non discostiamoci troppo dal nostro colore naturale, oppure proviamo delle mèche come il bellissimo balayage.

