Scegliere l’albero migliore da piantare in un giardino non è affatto facile. Può essere una scelta semplicemente estetica o magari si può optare per un albero da frutto. In ogni caso, con un’infinità di alternative disponibili, non c’è che l’imbarazzo della scelta.

Nel lontano Oriente un dubbio di questo tipo avrebbe un’unica risposta: il ciliegio giapponese! Il ciliegio giapponese è un albero così diffuso in Oriente da essere addirittura celebrato ogni anno. Chi ha avuto modo di visitare il Giappone o la Cina in primavera o in estate, conosce bene il significato simbolico di quest’albero.

Con il termine Hanami si intende proprio la celebrazione della fioritura del ciliegio giapponese. Questa celebrazione è così attesa che, nei giorni precedenti la fioritura, questa viene calcolata con esattezza in ogni regione del Giappone. Oggi questa tradizione millenaria è diffusa praticamente in tutto il Mondo ed ovviamente anche in Italia.

Come coltivare quest’albero così bello e spettacolare da diventare il simbolo del Giappone

Il ciliegio giapponese, o Prunus Serrulata, appartiene alla famiglia delle rosaceae e può raggiungere anche i 15 metri di altezza. La sua imponente chioma fiorita lo rende l’indiscusso protagonista di ogni giardino. Ovviamente, per contenerne le dimensioni può essere piantato anche in vaso o si può optare per la versione bonsai.

Il ciliegio giapponese ha una crescita molto veloce. É un albero forte e vigoroso che non ha bisogno di particolari cure. Coltivare quest’albero così bello e spettacolare sarà molto semplice in tutte le regioni d’Italia.

Quest’albero predilige un terriccio soffice e ben drenato e non ha bisogno di un particolare apporto idrico. Sarà sufficiente assicurarsi che il terriccio sia abbastanza umido nei mesi più caldi. A partire dalla primavera quest’albero produce un’infinità di grappoli di fiori di colore rosa e bianco. Per una fioritura perfetta si consiglia di esporre il ciliegio direttamente al sole.

Ecco, quindi, come coltivare quest’albero così bello e spettacolare da diventare il simbolo del Giappone.

