Tantissime persone fanno diete e decine di addominali al giorno per avere una pancia piatta e un addome strutturato. Questo è il sogno di molte persone che mettono tutto il loro impegno per raggiungere questo obiettivo. Certamente, per ottenere risultati del genere, un’alimentazione sana ed equilibrata e un allenamento costante devono essere assolutamente alla base. Ma allo stesso tempo possiamo affidarci a dei piccoli trucchi o a dei consigli casalinghi (e non medici in questo caso), che potrebbero aiutarci.

Questa banalissima abitudine prima di dormire ci farà svegliare con la pancia sgonfissima

Oltre a mangiare sano, con una dieta variegata, ricca di fibre e vitamine, c’è un’altra cosa che possiamo fare per sgonfiare la pancia. Ossia, 8 minuti di un allenamento molto blando e tranquillo poco prima di andare a letto. Infatti, questa banalissima abitudine prima di dormire ci farà svegliare con la pancia sgonfissima. Si può fare, per esempio, una serie leggerissima di squat o, se si preferisce, qualche addominale. Secondo la credenza comune, questo potrebbe davvero aiutarci a svegliarci con la pancia piatta. Ricordiamo, comunque, che ogni fisico è a sé, quindi dobbiamo vedere se questo tipo di workout può funzionare anche sul nostro corpo!

Ma allenarsi prima di andare a dormire non crea problemi al sonno e al riposo?

Se si soffre di insonnia è sicuramente meglio evitare. Sarà meglio provare altri metodi per svegliarsi con la pancia piatta ed evitare quello che abbiamo consigliato. Ma comunque, in generale, la situazione è certamente più complessa. In questo nostro precedente articolo, avevamo riportato uno studio che smentiva una credenza molto comune. Ossia, in tanti pensano che se si fa esercizio fisico prima di andare a dormire non si riuscirà a prendere sonno. La ricerca, infatti, sottolineava che quest’affermazione non è corretta, ma che ci si può allenare fino a un’ora prima di andare a letto. Inoltre, non essendo questo un vero e proprio allenamento, ma solo un movimento che ci aiuterebbe con la pancia, non dovrebbero esserci problemi. Per sicurezza, chiediamo comunque al nostro medico curante, in modo tale da non riscontrare alcun tipo di problema.