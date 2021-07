Chi sceglie questo sostituto del pane deve rispettare determinate regole per ottenere benefici reali

Oggigiorno sul mercato troviamo numerosissimi sostituti del pane. Tra crackers, grissini e schiacciatine, negli ultimi anni le gallette di mais si sono prese una bella fetta di mercato. Stanno letteralmente spopolando sia perché indicate sempre più di frequente nei regimi dimagranti sia perché sono perfette anche per celiaci e intolleranti al glutine.

In questa guida approfondiremo la conoscenza di questo prodotto. Iniziamo con lo sfatare un mito: le gallette di mais non fanno dimagrire. Esattamente come qualsiasi altro cibo. Del resto non esiste un alimento senza calorie. Il problema dell’ingrassare o restare in forma sta nelle quantità, negli abbinamenti tra cibi e nell’orario in cui si consumano i pasti. Ad esempio, è questa l’ora perfetta per pranzare per mantenersi in forma ma pieni di energia.

Calorie e proprietà nutrizionali

100 gr di gallette contengono 350 calorie circa. Di contro, il classico pane bianco comune 280 ogni 100gr di prodotto.

A livello di nutrienti troviamo:

81 gr di carboidrati;

7 gr di proteine;

4 gr di fibre;

4 gr di grassi.

Comode e facili da gestire

Abbiamo già capito che le gallette non sono meno caloriche del pane. Anzi!

Ricordiamo però che nelle diete l’effetto psicologico fa molto. Sentirsi dire che possiamo mangiare 40/50 gr di pane dà l’idea di patire la fame. Anche perché a conti fatti una simile porzione corrisponde ad un panino davvero molto piccolo, quelli che in alcune panetterie chiamano “mignon”. Altrimenti siamo costretti a sezionare in più parti un classico panino o uno sfilatino. Se non si ha una bilancia essere precisi è davvero difficile!

Avere a disposizione 3 o 4 gallette a ogni pasto dà più soddisfazione. Le gallette occupano un certo volume e sono molto più leggere del pane. Per questo, a parità di peso, avremo l’impressione di mangiare molto di più rispetto ad un boccone di pane.

In secondo luogo, trattandosi di unità singole da calcolare semplicemente a numero, la gestione della dieta diventa più semplice sia per il medico che la prescrive e soprattutto per chi la deve seguire.

Considerando quanto appena spiegato, occhio quindi alle quantità. Il rischio infatti è quello di farsi prendere la mano ed esagerare con le porzioni. Infatti, chi sceglie questo sostituto del pane deve rispettare determinate regole per ottenere benefici reali

Perché come in tutte le cose, la moderazione è la migliore delle virtù!