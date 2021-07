Con l’arrivo della bella stagione c’è anche il ritorno degli insetti, tra questi quelli più comuni che popolano le nostre case anche quelle più pulite ci sono le formiche.

Le formiche sono un animaletto innocuo e per nulla pericolose, che in alcuni periodi dell’anno tendono ad invadere le nostre abitazioni. La presenza di questi insetti in realtà indica che esse abbiano trovato in giro qualche residuo di cibo.

Eppure spesso per eliminarle tendiamo ad utilizzare spray nocivi per l’ambiente ma anche per la nostra salute. Ma come fare invece per risolvere il problema in modo naturale?

Abbiamo già visto in questo articolo dei rimedi sempre naturali e veramente economici per risolvere il problema.

Dunque, le formiche non saranno più un problema con questi semplici ed economici rimedi naturali che le allontaneranno per sempre da casa.

L’intento di oggi in realtà è proprio quello di proporre dei rimedi naturali contro le formiche.

Come sbarazzarsi delle formiche

La prima cosa da fare è sicuramente prestare particolare attenzione all’igiene domestica. Successivamente è importante individuare il punto di accesso delle formiche e cospargerlo con il borotalco.

Un ulteriore rimedio anche molto economico è la cannella da poter utilizzare sia sotto forma di polvere che di olio essenziale. Essa infatti grazie al suo odore pungente allontana le formiche.

I fondi del caffè sono un’altra valida soluzione per allontanare le formiche senza ucciderle.

Economico e presente in tutte le dispense il miele attira le formiche che rimarranno intrappolate in esso. Basterà posizionarlo in prossimità dei loro passaggi, in dei contenitori e il gioco è fatto.

Se le formiche oltre ad invadere casa hanno popolato anche il nostro giardino, basterà utilizzare una miscela di bicarbonato di sodio e zucchero a velo, da sistemare nei punti strategici. La formica sarà attirata dallo zucchero, ed una volta ingerito il composto tenderà a gonfiarsi fino ad esplodere.

Ed ecco come le formiche non saranno più un problema con questi semplici ed economici rimedi naturali che le allontaneranno per sempre da casa.