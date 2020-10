“Non allenarti mai di sera o la tua salute potrebbe risentirne!”. Quante volte abbiamo sentito questa frase? In molti, infatti, sono convinti che allenarsi di sera possa causare insonnia e quindi problemi alla salute di conseguenza. Questo per l’adrenalina che si sprigiona nel nostro corpo durante l’allenamento e che ci impedirebbe di riposare in modo adeguato. Ma le cose stanno davvero così? Perché, secondo alcuni studi scientifici, la realtà sarebbe tutt’altra. E noi di ProiezionidiBorsa vogliamo vederla insieme a voi. Perciò, vediamo cosa ne pensano gli esperti in merito.

Lo studio condotto sul tema ci svela una verità forse inaspettata

Fare attività fisica di sera può davvero impedirci di dormire in modo adeguato? Questa è la stessa domanda che si sono posti i ricercatori. La ricerca, pubblicata sulla nota rivista scientifica Sleep Medicine, sembra prendere le distanze dalla credenza comune che non si debba fare esercizio prima di andare a dormire. Gli studiosi hanno analizzato il comportamento di 275 persone. Si trattava di volontari con una salute di ferro e un’età media di 29 anni. Tutti senza problemi di insonnia. E i risultati hanno spiegato esattamente l’orario in cui non ci si dovrebbe allenare. Vediamo allora cosa consigliano i ricercatori.

Non allenarti mai di sera o la tua salute potrebbe risentirne

Dunque, questa supposizione è vera oppure no? In realtà, secondo i risultati della ricerca, lo è, ma solo in parte. Infatti, per non inficiare il sonno, basterebbe smettere di allenarsi solo un’ora prima di andare a dormire. Facciamo un esempio. Se di solito vai a dormire alle 23, potrai allenarti fino alle 22 senza alcuna ripercussione. Se invece rimani sveglio più a lungo e vai a letto intorno all’1, ti basterà smettere a mezzanotte. Insomma, non è vero che allenarsi di sera può causare problemi al sonno e quindi, di conseguenza, alla salute. I ricercatori affermano che, anzi, allenarsi di sera non può che giovare al nostro riposo. Basta solo sapere gli orari giusti per farlo!

