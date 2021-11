Abbiamo già parlato a lungo della Lombardia, che è stata recentemente eletta da National Geographic l’area migliore d’Italia per trascorrere l’inverno. Infatti questa regione poco frequentata è la migliore da esplorare fra novembre e dicembre per arte e storia. Ma oltre alla metropoli di Milano, alla affascinante Mantova e alla romantica Como c’è di più. Infatti, questa zona è ricca di piccole perle nascoste che veramente in pochi conoscono. Oggi ne illustriamo una. Questa affascinante città fantasma è un posto perfetto da visitare in un week end di novembre. Vediamo insieme di cosa si tratta e dove si trova questa città unica nel suo genere.

Stiamo parlando di Consonno, un piccolo centro lombardo situato in provincia di Lecco. Questa cittadina fra gli anni ’60 e gli anni ’70 del secolo scorso ha subito una radicale e imponente ricostruzione per diventare un nuovo “paese dei balocchi”. L’idea nacque a metà Novecento per merito del Grande Ufficiale Conte di Villa dell’Olmo Mario Bagno. Egli decise di trasformarla in un centro di divertimento sfrenato a causa della sua vicinanza con la capitale meneghina. Per questo l’antico borgo andò gradualmente distrutto per fare spazio ad alberghi, bar e ristoranti di alta classe. Questa novità cominciò ad attrarre gradualmente grandi personaggi del mondo dello spettacolo, la cui presenza costante cominciò a rafforzare questo progetto. Però purtroppo la conformazione del territorio e le ingenti piogge sconvolsero i progetti non molto dopo. Nel 1975 infatti il terreno franò, rendendo totalmente inagibile il paese.

Cosa vedere all’interno dell’oramai disabitata Consonno

Le architetture rimaste nella vecchia “Las Vegas della Brianza” sono oramai imbrattate di graffiti e per lo più in stato di decadenza. Sono ancora però presenti il “missile Bagno”, una costruzione simile ad una pagoda sulla cui cima è poggiato un cannone e il Minareto. Questo è così chiamato perché ricorda una struttura arabeggiante. Una volta questo era vivo, circondato da negozi di ogni genere. Per arrivare si deve prendere l’accesso da Villa Vergano. Lì è presente una sbarra che permette l’accesso delle automobili solo in certi giorni. Se non è possibile accedere a piedi. All’interno della città sono presenti dei cartelli che indicano degli edifici potenzialmente pericolanti. Consigliamo quindi di prestare molta attenzione per non mettere a rischio la propria salute e quella degli altri.

Approfondimento

