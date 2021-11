Novembre è oramai iniziato, ma questo non significa che dobbiamo smettere di viaggiare e di visitare tutti gli angoli della nostra bella penisola. Un esempio su tutti è Bobbio: infatti questa meravigliosa e poco frequentata cittadina medievale ha vinto il premio di borgo più bello d’Italia e conquisterà i nostri cuori per il suo clima magico e antico. Se avessimo invece voglia di esplorare più in là consigliamo una meta vicina all’Italia per fuggire dal freddo di novembre e godersi il sole, il mare e il caldo. Se invece volessimo restare ecco un altro prezioso suggerimento. Infatti, ecco una cittadina perfetta per una toccata e fuga a novembre. Vediamo insieme di cosa si tratta e perché dovremmo visitarla assolutamente.

Ecco una cittadina perfetta per una toccata e fuga a novembre

Stiamo parlando di Bard, una cittadina situata in Valle d’Aosta e inserita nel circuito dei borghi più belli di Italia. È il comune più piccolo presente in tutta la regione: ha infatti una ampiezza di poco più di 3 chilometri quadrati e circa 160 abitanti. Da questa zona si può godere della vista di diverse meraviglie naturalistiche: il piccolo canale della Furiana, i panorami montani mozzafiato e gli imponenti speroni rocciosi.

Oltre ad esse però è anche notevole un piccolo borgo medievale che ci catapulterà subito indietro nel tempo. In epoca romana era infatti uno snodo di attraversamento molto importante, tramite cui si doveva passare per arrivare presso le Gallie. Sopra di esso troneggia il complesso del Forte di Bard, una fortezza di sbarramento edificata sugli inizi dell’Ottocento. Al suo interno si possono trovare il Museo delle Fortificazioni e delle Frontiere, un’ala dedicata alla polveriera e una alle prigioni. Essendo un luogo parecchio frequentato, altre aree invece sono utilizzate a fini espositivi oppure per la creazione di laboratori didattici.

Una chicca da vedere negli immediati dintorni

A pochi chilometri da Bard vale anche la pena visitare Saint Martin, principalmente famoso per il suo suggestivo ponte romano risalente all’incirca al 25 a.C. Gli amanti del trekking qui possono avventurarsi sul Percorso Baraing che porta a vedere gli snodi più suggestivi presenti nei dintorni. Principalmente si tratta della chiesa di Fontaney e del castello Baraing. Questo ultimo è stato costruito in stile neogotico sulla fine del XIX secolo. Dopo molti anni in cui non è stato valorizzato ora è sede della Comunità Montana Mont Rose. Per questo motivo è visionabile solo l’esterno. Gli interni non sono aperti al pubblico.

