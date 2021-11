La semplicità molte volte ripaga più della complessità. In cucina, questo discorso è tanto più vero quando parliamo della nostra tradizione gastronomica.

Nel nostro Paese, infatti, tutta la cucina si basa sul sapiente uso di pochi ingredienti. In realtà, spesso le ricette italiane prevedono pochissimi ingredienti ma di estrema qualità. Su tutti i piatti possibili, la pasta è la prima che ci viene in mente se seguiamo questa logica e questo discorso.

Certo, ci sono dei sughi della pasta abbastanza complessi e che richiedono alcuni ingredienti anche difficili da trovare. Oggi, però, vogliamo parlare di un sugo che è di una facilità quasi imbarazzante. I famosi spaghetti “di mezzanotte”, ovvero aglio olio e peperoncino. Tuttavia, anche in una preparazione così semplice possiamo commettere degli errori anche gravi.

Ricordiamo subito di far bollire l’acqua della pasta correttamente, magari seguendo questo consiglio. In particolare, però, ecco il trucco che pochi conoscono per rendere gli spaghetti di mezzanotte eccezionali. Scopriamolo insieme.

Ingredienti

180 grammi di spaghetti;

aglio;

olio extravergine di oliva;

peperoncino di Espelette.

Preparazione

Per preparare al meglio gli spaghetti di mezzanotte serve innanzitutto un buon spaghetto. Certo, se vogliamo farceli davvero a mezzanotte non serve una pasta eccellente. Il nostro gusto potrebbe essere alterato o dal nostro sonno o dall’alcol che avremmo ingerito.

Tuttavia, se vogliamo prepararci questi spaghetti per pranzo o per cena, dobbiamo necessariamente scegliere una pasta di qualità. Lo stesso discorso vale sia per l’olio extravergine di oliva, l’aglio e il peperoncino. Possiamo scegliere o quello di Calabria o un peperoncino francese. Più che francese è basco, dato che la cittadina di Espelette si trova sui Pirenei baschi francesi.

Il trucco che pochi conoscono per rendere gli spaghetti di mezzanotte eccezionali

Dopo aver buttato gli spaghetti nell’acqua bollente e salata, cominciamo a far saltare l’aglio in una padella con dell’abbondante. Lo avremo già tagliato in pezzetti molto piccoli, avendo avuto cura di togliere l’anima.

Solo a questo punto andremo a inserire il peperoncino, anch’esso tagliato molto finemente. Possiamo abbondare, dato che il suo sapore si controbilancerà con quello dell’aglio.

Quando togliamo gli spaghetti dall’acqua, il trucco sta proprio nel metterli direttamente nella padella con il sugo. L’acqua che resta attaccata agli spaghetti creerà una piccola reazione in padella, che renderà la pasta un po’ croccante esternamente. In questo modo, avremo creato un’esplosione di consistenze e gusti in bocca, molto difficile da replicare altrove.

Approfondimento

