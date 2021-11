Molti pensano che girare per piacere sia un costo che non si possono permettere. Questo non è sempre vero, soprattutto quando si tratta di ragazzi giovani o di pensionati. Questi infatti hanno molto più tempo e possono permettersi di muoversi nei momenti in cui nessuno lo fa, prendendo al balzo delle offerte molto vantaggiose. Però ci sono alcuni modi che permettono anche agli altri di viaggiare e lavorare, la nuova frontiera per scoprire il mondo senza spendere troppi soldi. Per questo oggi facciamo un esempio che si può facilmente mettere in atto sul suolo nostrano. Infatti pochi lo sanno, ma questi super sconti di Italo Treno ci permettono di viaggiare e risparmiare. Vediamo insieme di quali si tratta e se sono adatti alle nostre esigenze.

Le regole base per riuscire ad ottimizzare sempre i propri viaggi

Per quanto riguarda gli aerei basta informarsi su quali siano i giorni perfetti e i trucchi da sapere per prenotare voli a prezzi stracciati. Invece per i treni basta tenere d’occhio le offerte dei due maggiori servizi presenti sulla nostra penisola, Trenitalia e Italo. Un buon modo per essere sempre aggiornati sulle offerte consiste nell’iscriversi alle newsletter dove periodicamente vengono pubblicate delle scontistiche lampo. Se no una buona idea è anche accumulare punti in modo da ottenere poi delle tratte totalmente gratuite. Lo stesso vale anche per i viaggi in aereo, solo però con le maggiori compagnie. Invece quelle che hanno un’impronta low cost non propongono questo genere di servizio.

Pochi lo sanno, ma questi super sconti di Italo Treno ci permettono di viaggiare e risparmiare

Vediamo però più nel dettaglio i margini di risparmio che propone Italo. Prima di tutto ci sono dei pacchetti dedicati agli smart worker che permettono di spostarsi da una città all’altra in entrambe le direzioni per una decina di volte all’interno di un mese. Sono esclusi però i giorni festivi e prefestivi. Oppure ci sono dei carnet validi per tre mesi che collegano le principali città d’Italia con prezzi molto vantaggiosi e cambi sempre gratuiti prima della partenza. Inoltre, sia gli over 65 che gli under 29 hanno diritto a degli sconti quando prenotano un biglietto almeno una settimana prima della partenza. Infine le famiglie o i piccoli gruppi possono ugualmente viaggiare pagando meno di quanto farebbero se si spostassero singolarmente.

