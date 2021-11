L’olio nuovo sta finalmente arrivando. Il delicato e prezioso ingrediente è un protagonista essenziale della dieta mediterranea, così come del nostro paesaggio e della nostra cultura. Basti pensare che nel simbolo della Repubblica Italiana è rappresentata una corona di foglie d’ulivo che simboleggia i valori di saggezza e di pace.

Inoltre, l’olio è un vero e proprio toccasana per molte sue proprietà. Non a caso sono in molti a chiamarlo l’oro verde. Il suo sapore può variare letteralmente l’armonia di un piatto. A proposito ecco alcuni segreti per una conservazione efficace che non causi un’ossidazione precoce. Ecco allora che quando la raccolta finisce non vediamo l’ora di assaggiarlo in purezza condendo una bruschetta, oppure abbinandolo alle nostre composizioni. Ecco alcune idee weekend per andare a frantoi a cercare l’olio nuovo e gustosissimo in queste due Regioni rinomate.

I frantoi sono aperti in Umbria

Così in Umbria, una Regione piccola ma estremamente popolata da questa pianta e attenta alla sua produzione, l’intero periodo di novembre si trasforma in una festa itinerante dedicata all’Extra Vergine d’Oliva. Vari borghi e splendide cittadine ospitano eventi e degustazioni. Dal clima temperato del Lago Trasimeno presso Castiglione del Lago, alla valle Umbra tra Assisi, Foligno, Spello e Gualdo Cattaneo, decine di eventi sono stati pensati nella cornice di “Frantoi Aperti”.

Il periodo è quello dei fine settimana che vanno dal 30 ottobre al 28 novembre. L’intento è quello di degustare ovviamente il prodotto nuovo su tanti abbinamenti e ingredienti. Ma anche portare alla riflessione sull’importanza della pianta nel panorama culturale e ambientale. Tra le attività proposte ci sono, infatti, i concerti musicali tenuti presso gli olivi secolari, i trekking nel foliage e le pedalate. Ma anche le esibizioni artistiche live, per mettere su tela la tecnica dei dipinti ad olio.

Anche nella vicina Toscana l’olio d’oliva ha un ruolo di primissimo piano. Una delle feste più coinvolgenti ed estese si svolge a Montemurlo, in provincia di Prato, dove si organizza la ventiseiesima edizione della Festa dell’Olio. È un gradito ritorno, dopo un anno di pausa dovuto alla pandemia. Gli eventi saranno molti e a contatto con la vita del paese. Ad esempio, dalle ore 12,30 di domenica 14 novembre in piazza Castello a Rocca si avrà la possibilità di degustare l’olio nuovo con la cosiddetta fettunta, assieme a panini e alle immancabili castagne. Mentre nella canonica si potrà partecipare al pranzo con uno speciale menù del frantoio. I festeggiamenti andranno poi avanti fino al fine settimana successivo.

Una cornice d’eccezione anche per la Val d’Orcia. Tra i cipressi e le morbide colline, infatti, ci sarà modo anche a San Quirico d’Orcia di darsi appuntamento per intenditori e curiosi. In questo caso, il tempo a disposizione per organizzare una gita fuori porta è un pochino di più. Quest’anno infatti la festa si svolgerà dal 4 all’8 dicembre. Alla Festa dell’Olio ci saranno tanti stand produttori a guidare gli appassionati nella degustazione ed a riconoscere i prodotti di qualità, come l’immancabile Extra Vergine d’oliva.

