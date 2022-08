Uno dei fiori più amati e più ricercati per abbellire case e giardini è di sicuro l’orchidea. La varietà più famosa è l’orchidea Phalaenopsis. Questa ha dei bellissimi fiori bianchi in grado di donare un clima candido e puro all’ambiente che la circonda. Ma esistono oltre 25.000 specie con 650 generi diversi. Quindi, è naturale trovare altri colori, oltre al bianco, così come altre dimensioni e caratteristiche.

Questa pianta ha origine nelle zone tropicali della Terra, ma grazie alla sua capacità di adattarsi, si è diffusa in tutto il Mondo. Non è difficile prendersi cura di un’orchidea. Gli esperti di giardinaggio, tuttavia, vogliono sempre ricercare l’esemplare più raro. Uno di questi è l’orchidea nera. Ma esiste in natura o è solo artificiale?

Qui di seguito ecco tutto quello che c’è da sapere sull’orchidea nera, vale a dire le sue caratteristiche, il suo significato, il prezzo e dove trovarla. In questo modo, anche chi non è molto esperto di giardinaggio e di piante può sapere come trovare una particolarità molto interessante.

Quello che c’è da sapere sull’orchidea nera dal significato alle cure

La leggenda racconta dell’orchidea nera come di un fiore raro, considerato sacro. Tuttavia, le analisi degli scienziati nel corso del tempo hanno svelato la verità: l’orchidea nera non esiste in natura. L’esistenza di un fiore nero in natura c’è ma, anche se le somiglia molto, non è un’orchidea. Si tratta del fiore Takka, conosciuto anche come “fiore del diavolo”. Spesso questo fiore viene scambiato per un’orchidea nera naturale.

Esiste solo un fiore artificiale ibrido di orchidea Phalaenopsis di colore nero. I coltivatori californiani sono riusciti ad ottenerlo, ma è un processo complesso, che richiede tempo e denaro. Questa creazione è molto apprezzata perché ha un meraviglioso profumo di vaniglia. La si può trovare facilmente nei negozi o online ad un prezzo accessibile che ruota attorno ai 20 euro. Ad ogni modo, la varietà Phalaenopsis ha dei pigmenti molto scuri in natura, magari anche con qualche venatura nera.

Le varietà “nere” di orchidea Phalaenopsis

Tra le varietà più scure presenti in natura ci sono:

Phalaenopsis Black Butterfly (con fiori colore viola scuro e marroni);

Paphiopedilum de Nachtwacht (fiori bordeaux con striature nere);

Maxillaria schunkeana (molto scura, quella che più si avvicina al nero);

Dracula roezlii (con fiori marroni, bordeaux);

Fredclarkeara After Dark Black Pearl (i petali dei fiori si avvicinano molto al colore nero).

Come prendersene cura

Considerate le sue origini tropicali, l’orchidea ha bisogno di almeno 18-22 gradi per poter vivere bene. Inoltre, il suo terreno deve essere sempre un po’ umido. Questo significa che va innaffiata regolarmente. In estate va bene acqua dolce ogni due giorni, mentre in inverno l’acqua deve essere calda con una frequenza di una o due volte alla settimana. Attenzione al terriccio. Questo deve essere drenante con corteccia di albero. Una volta all’anno o ogni due anni la pianta di orchidea nera necessita di un rinvaso.

