Se capita spesso di sentirsi ansiosi, per abbassare i livelli di stress niente è meglio di un lungo bagno caldo. È il più classico tra i rituali di bellezza che sfrutta tutte le virtù degli oli essenziali. Ne bastano cinque o sei gocce da aggiungere i sali da bagno già pronti, al sale grosso oppure ai sali di Epsom, rilassanti ed esfolianti.

Per chi è attento all’ambiente e sceglie solo prodotti green, è meglio scegliere prodotti bio privi di tensioattivi aggressivi e con un’elevata concentrazione di oli naturali, che hanno un’azione protettiva ed emolliente.

Tra gli oli antistress e più utilizzati, quello di lavanda, camomilla, rosa, iris o arancio amaro.

Scrub e burro per un perfetto turnover

Uno dei quattro trattamenti naturali per la pelle è sicuramente lo scrub. Perfetti quelli per favorire il turnover cellulare e mantenere intatto il manto acido, una combinazione di sebo e sudore che il corpo secerne per proteggere e idratare la superficie della pelle.

Evitare, però, di usare gli scrub nelle parti più sensibili e delicate, che si possono spellare. Meglio invece concentrarsi sulle zone più ruvide, come gomiti e le ginocchia. Dopo lo scrub ci vuole un burro o una crema nutriente, che contenga oli vegetali ricchi di attivi.

Quattro trattamenti naturali per la pelle in grado di ringiovanire una donna anche a 60 e 70 anni

Ogni tanto ci si merita anche qualche coccola in più. Quale modo migliore se non quello dell’utilizzo di trattamenti rilassanti per sentirsi viziate come in una Spa?

Bello usare creme, lozioni e burri dalle formulazioni preziose e con attivi efficaci come quelle delle proprie star preferite. L’importante è scegliere i prodotti che siano non soltanto idratanti, nutrienti o snellenti, ma abbiano anche una forte componente avvolgente, sensoriale e profumata.

Idratazione per le pelli troppo secche e massaggi

La pelle del corpo è molto più secca di quella del viso, perché a meno ghiandole sebacee. Trascurare la cura dell’epidermide può causare criticità come disidratazione, arrossamento, perdita di elasticità e desquamazione. Per risultati ottimali bastano tre prodotti: un bagnoschiuma gel delicato, una crema o un olio idratante e uno scrub. Due di questi prodotti vanno applicati quotidianamente, il terzo invece una volta la settimana. Si può approfittare dell’applicazione per un massaggio che favorisca la circolazione. Partendo dal piede destro, il punto più lontano dal cuore, si risale lungo le gambe e poi verso il bacino. Il massaggio deve risalire sempre verso il cuore e mai il contrario.