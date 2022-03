Chi ha una casa e vuole renderla più viva e accogliente spesso sceglie di abbellirla con piante e fiori. A meno che non si abbia molto tempo a disposizione e una spiccata abilità, è difficile prendersi cura della maggior parte delle piante.

Tra pulizia delle foglie, concimazione e innaffiatura, spesso è difficile trovare un giusto equilibrio. Inutile dire che molte piante d’arredamento durano poche settimane e presto muoiono. Per questo vanno per la maggiore piante che non necessitano di cure specifiche e sopravvivono senza problemi.

Oggi vogliamo parlare di una pianta semplice da mantenere che è anche bellissima ed elegante. Questa pianta è di gran moda e appare sempre più di frequente nelle riviste del settore.

Perfetta per l’appartamento

Chi ama il Ficus sa bene come sia complessa la cura e difficile da far crescere rigoglioso. Questa pianta di origini tropicali ha molte foglie piccole, che andrebbero lucidate con frequenza. Inoltre, andrebbe tenuta a una determinata temperatura sia nei mesi caldi che in quelli freddi.

Data la sua stazza e la sua tendenza a crescere necessita di spazi sempre più ampi che non tutti hanno a disposizione. Per questo motivo questo tipo di pianta ornamentale ha lasciato il posto a un’altra varietà di Ficus, più piccola.

Stiamo parlando del Ficus Bengalensis detto Audrey, parente del Benjamin e di origine asiatica. Le foglie dell’Audrey sono molto più ampie e scure e sono naturalmente lucide. Per questo motivo necessitano di inferiore manutenzione. È sufficiente spolverarle ogni due settimane e loro manterranno il loro colore brillante naturale.

Altro che Ficus Benjamin e tronchetti, è questa la pianta perfetta e facile da tenere

L’Audrey ama le temperature calde e la luce, ma non il contatto diretto con il sole. Ama molto il caldo ed è adattabile, d’estate non patisce il calore e può sopravvivere anche in giardino o sul balcone. Ma le proprietà che la rendono una pianta così alla moda ed amata non finiscono qui.

Può essere annaffiata soltanto due volte alla settimana ed è importante evitare che l’acqua ristagni nel terriccio. Se l’acquistiamo, possiamo usare senza problemi del terriccio universale e lasciarla in un angolo del soggiorno o in cucina, ma anche sul balcone e in terrazza.

La pianta tenderà a crescere in verticale e non si espande in orizzontale. Per questo motivo è perfetta per arredare degli angoli come il bagno o il corridoio, purché ci sia sufficiente luce. Il suo colore così scuro e brillante la rende una pianta elegante, perfetta per ogni stile di case.

Come abbiamo visto, dunque, altro che Ficus Benjamin e tronchetti, è questa la pianta perfetta per chi ha poco tempo.

