Noi italiani andiamo pazzi per diverse cose, dall’arte allo sport sino, immancabilmente, alla cucina.

Amiamo il calcio, il Colosseo e la pasta al pomodoro. Ci riteniamo degli estimatori dei prodotti semplici e genuini e proprio il cibo è uno dei nostri cavalli di battaglia.

Bene, ma quali sono, al contrario, le cose che noi italiani non sopportiamo? Proprio come ciò che prediligiamo, anche ciò che non ci va a genio ha a che fare soprattutto con cibo e bevande.

Abbiamo tanto criticato la famosa pizza con l’ananas, considerata quasi un affronto alla nostra meravigliosa cucina, ma forse non è tutto. Anche mettere pasta e carne nello stesso piatto fa gli amanti del bon ton e del mangiar bene.

Gli esperti di cultura e società di ProiezionidiBorsa hanno stilato una piccola classifica di 4 cose che i nostri connazionali non riescono a tollerare. E forse neppure noi.

Vediamole subito.

Quattro cose che gli italiani proprio non sopportano e forse non sopporteranno mai

Iniziamo dalla prima, il vino. Mettere il ghiaccio nel calice di bianco o rosso è tipico di numerosi Paesi stranieri, ma è assolutamente abolito in Italia. Come è possibile anche e solo pensare di rovinare il nettare degli Dèi con un cubetto d’acqua ghiacciata e peraltro poco igienica?

Un’eresia, ecco cosa pensano i nostri connazionali.

Passiamo alla seconda, che stavolta ha a che fare con la pasta: la carbonara con la panna. Americani, inglesi, tedeschi, francesi e tanti altri sono soliti aggiungere un cucchiaio o due di panna al condimento della carbonara.

Ma noi italiani no, non possiamo proprio accettarlo.

Continuiamo con la pasta, ma non con il condimento bensì con il modo di cuocerla. Infatti, gli spaghetti non si spezzano prima di cuocerli nella pentola. Ammettiamolo, però, qualcuno si sarà fatto tentare almeno una volta da quegli spaghetti fastidiosi che fuoriescono rischiando di bruciarsi.

Il caffè annacquato

Passiamo ora all’ultima cosa insopportabile per noi italiani, che tocca una delle eccellenze dell’arte culinaria del Bel Paese, il caffè annacquato.

Il classico beverone, come molti sono soliti chiamarlo, che più che caffè sembra acqua sporca, ci dà molto fastidio. Mai presentare ad un italiano una tazza al posto di una tazzina. Il suo cuore sobbalzerà e i nervi saranno a fior di pelle. Scherzi a parte, ci risulta difficile pensare di bere un caffè che sia più lungo di un polpastrello.

Quattro cose che gli italiani non tollerano ma la lista potrebbe essere molto più lunga di quanto immaginiamo.

