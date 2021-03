L’Italia è la nazione dell’amore, della pizza, della pasta, del caffè. Conosciuta per i suoi borghi meravigliosi (per saperne di più si veda questo articolo) e per la sua ospitalità, l’Italia è bella e accogliente.

Ogni Stato ha le sue chicche e le sue caratteristiche e il nostro non è da meno.

Oltre al cibo e alle bellezze storiche, noi italiani siamo conosciuti (e oseremmo dire anche amati) per qualcos’altro. Cos’è? La musica.

Tantissimi cantautori italiani godono di estrema notorietà in alcuni Stati stranieri e le loro canzoni sono la colonna sonora di importanti film.

Gli anni passano e le epoche cambiano, ma alcuni brani italiani non passeranno mai di moda. Sarà grazie al loro autore, sarà grazie alle parole o alla melodia, ma certamente resteranno immortali.

Le più belle canzoni italiane dagli anni ’70 ad oggi

Partiamo dal 1976: Lucio Battisti e la sua “Ancora tu”. Raccontando in modo quasi naturale l’incontro tra due ex innamorati, Battisti riesce a descrivere il legame indelebile di chi si è veramente amato. La semplicità delle sue parole e la delicatezza della sua voce fanno di questa canzone probabilmente la più bella di tutti i tempi.

Proseguiamo con un altro pezzo storico della musica italiana, come storici sono i suoi cantanti: Mina e Celentano con l’intramontabile “Acqua e Sale”. Due voci inimitabili che riescono a far emozionare chiunque li ascolti.

Sempre sulla scia delle canzoni d’amore, come non citare “Serenata rap”. Famosa per il suo video azzardato in cui Jovanotti canta sospeso tra i palazzi, rappresenta la dedica d’amore che qualsiasi donna vorrebbe ricevere.

Le colonne sonore delle serate con gli amici

Se parliamo di colonne sonore delle serate con gli amici non possiamo di certo non citare cantanti come Ligabue e Venditti.

“Cosa vuoi che sia” ha accompagnato tantissimi ragazzi e ragazze in gita, con il walkman tra le mani e le cuffie a tutto volume. Melodia dei primi amori e delle prime delusioni, resta un grande classico della musica italiana.

Per concludere, citiamo la canzone regina delle notti insonni dei maturandi e dei gruppi di studenti prossimi a finire la scuola. Parliamo ovviamente di “Notte prima degli esami”, scelta come colonna sonora dell’omonimo film del 2006 e compagna di mille avventure giovanili.

Ancora oggi, chi la ascolta ricorda l’angoscia degli esami di maturità e la gioia della fine della scuola.

Queste sono solo alcune tra le più belle canzoni italiane dagli anni ’70 ad oggi, ma scopriremo più in là quali sono le altre.